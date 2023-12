Milan, quanto vale vincere l’Europa League: tutti i possibili ricavi

Archiviata la delusione per il mancato accesso agli ottavi di Champions, in casa Milan si guarda già al futuro chiamato Europa League

L’ultima volta fu nel 2020/21: una beffarda uscita gli ottavi di finale per mano del Manchester United, vittorioso a San Siro con un gol di Paul Pogba dopo il pareggio per 2-2 all’Old Trafford. Non sono molte le partecipazioni del club rossonero alla coppa che – anche nella sua vecchia denominazione – non è mai stata vinta dal Milan.

La dolorosa uscita dalla Champions League maturata con i risultati dell’ultimo turno del Gruppo F schiudono ai ragazzi di Pioli una possibilità storica: portare a casa un trofeo europeo troppo spesso sottovalutato.

L’Europa League, oltre a garantire l’accesso diretto alla Champions League dell’anno successivo, garantisce al club vincitore della stessa di essere in Urna 1. Ovvero quella dei campioni dei top campionati d’Europa. Vincere l’ex Coppa UEFA significa anche poter disputare la Supercoppa Europea – altro trofeo che dà lustro a chi lo mette in bacheca – nell’annata a venire.

Considerando poi il blasone dei club partecipanti – dal Liverpool al Marsiglia al Bayer Leverkusen e alle stesse Roma ed Atalanta – la competizione risulta essere, come accade spesso negli ultimi anni – di alto livello.

Un motivo in più per provare a vincere l’Europa League – come se non bastasse la possibilità di entrare nella storia del club rossonero – è poi di natura strettamente economica. Sky Sport ha spiegato nel dettaglio quali potrebbero essere gli introiti per il Milan in caso di trionfo nell’ultimo atto di Dublino, il prossimo 22 maggio. Guarda caso (incrociamo le dita) lo stesso giorno di Sassuolo-Milan del 2022, la partita che consegnò il 19esimo scudetto al Milan.

Europa League, ecco quanto incasserebbe il Milan in caso di trionfo

Innanzitutto partiamo dal Playoff, passo obbligatorio per accedere al tabellone della competizione nella sua fase di ottavi di finale. Se il Milan supererà lo scoglio (15 e 22 febbraio le date dello spareggio) porterà a casa 500mila euro. Successivamente i premi saranno ben più consistenti, come dimostrato dallo specchietto illustrativo che riportiamo sotto.

Qualificazione agli ottavi: 1,2 milioni di euro

Qualificazione ai quarti: 1,8 milioni di euro

Qualificazione alle semifinali: 2,8 milioni di euro

Qualificazione alla finale: 4,6 milioni di euro

Vincente della finale: 4 milioni di euro supplementari

Insomma, se i rossoneri dovessero vincere l’Europa League potrebbero incassare fino ad un massimo 14,9 milioni di euro. Una somma non da poco, che consentirebbe di approcciare all’imminente mercato estivo con un tesoretto niente male.