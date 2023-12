Il Milan lo riporta in Serie A: ecco il difensore per Pioli

Il centrale, che tanto piace al Milan, è finito nel mirino anche del Napoli: si prospetta una sfida tra i rossoneri e gli azzurri per il centrale, pronto a far ritorno in Serie A

E’ pronto ad accendersi il calciomercato. Pochi giorni è le trattative entreranno nel vivo per far sì che a gennaio gli allenatori possano subito avere i propri rinforzi.

Deve muoversi in fretta anche il Milan, con Stefano Pioli, che ha bisogno di almeno due centrali subito. Malick Thiaw e Pierre Kalulu ne avranno ancora per un bel po’ e Pellegrino e Kjaer non offrono garanzie.

L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di riportare a casa Matteo Gabbia, volato in Spagna in estate per giocare al Villarreal con la formula del prestito, e di mettere le mani su un altro centrale. La speranza è quella di riuscire a trovare l’occasione giusta e la possibilità che si presenti in Inghilterra è molto alta. Il Diavolo, non è un segreto, a messo in cima alle preferenze il profilo di Kelly, ma difficilmente il Bournemouth se ne priverà a gennaio. Più facile che sia l’Arsenal a lasciare andare Kiwior: attualmente però i Gunners non hanno dato il via libera all’operazione, in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan è da tempo sulle tracce del polacco, che piace da quando giocava allo Spezia. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra che ha mostrato interesse per Kiwior. Lo scorso anno il giocatore era finito nel mirino anche della Juventus, che aveva voglia di investire per trovare gli eredi di Chiellini e Bonucci. Oggi le priorità in casa bianconera sono altre e la Vecchia Signora non è vista come una concorrente.

Milan, concorrenza per Kiwior: il punto della situazione

Lo sono, invece, sia il Napoli che la Roma, come scrive Il Mattino. Gli azzurri non sono soddisfatti di Natan e l’addio di Kim, direzione Bayern Monaco, sta pesando davvero tanto.

I giallorossi, invece, devono fare i conti con la defezione di Chris Smalling, che non gioca una partita ufficiale dal primo settembre, proprio contro il Milan. A Mourinho serve un altro centrale, dovendo giocare ogni tre giorni. Si prospetta, dunque, una sfida a tre per Kiwior. Serve chiaramente l’apertura da parte dell’Arsenal alla cessione in prestito con diritto di riscatto, che al momento non è arrivata.