“Torneremo ai livelli di settembre se…”: Milan, Moncada non ha dubbi

Geoffrey Moncada ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria sul Newcastle. Il caposcout e dirigente rossonero si è detto fiducioso per il futuro della squadra.

Il Milan ha fatto il suo dovere vincendo a Newcastle, seppur in maniera un pò arrancata. Ma non è bastato per il strappare il pass per gli ottavi di Champions League. C’è rammarico sicuramente, dato che anche l’altra gara, tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain è andata vicina al risultato sperato. Si pensava che i francesi stravincessero contro i tedeschi. Invece è terminata soltanto 1-1. Dunque, il Milan e il Paris Saint Germain hanno concluso il percorso a gironi con 8 punti a testa. Passa chiaramente la squadra di Luis Enrique, grazie al dato sulla differenza reti. Il Diavolo dovrà invece spendersi in Europa League, provando un’impresa mai raggiunta.

Come accennato, il rammarico non manca. Dopo il buon mercato fatto in estate, si sperava in un cammino glorioso per il Milan in Champions League. Gli infortuni hanno certamente pesato, e lo sa bene Geoffrey Moncada, l’uomo mercato rossonero, oggi anche con una carica dirigenziale di primo piano nel club. Intervistato ai canali di Milan TV, in seguito a Newcastle-Milan, ha detto la sua sul percorso del Diavolo nella massima competizione per club: “Peccato perché siamo stati molto vicini al passaggio del turno. Siamo arrivati a 8 punti come il PSG. Dovevamo sicuramente fare meglio nelle prime due partite in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato”.

Moncada: “Dobbiamo recuperare i nostri difensori”

Geoffrey Moncada ha proseguito sulla scia del mercato fatto in estate, dato che a Newcastle l’hanno proprio decisa i due novelli rossoneri Pulisic e Chukwueze: “Abbiamo visto che questo gruppo ha lo spirito giusto. Il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati bene. Okafor è entrato bene, Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze, sono contento per lui perché è un ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà altrettanto bello per noi”.

Il caposcout milanista si è poi concentrato sul futuro, su cosa serve al Milan per andare avanti al meglio e sfruttare l’occasione Europa League: “Dobbiamo recuperare i nostri difensori. Abbiamo battuto una squadra di Premier League giocando con un terzino sinistro nel ruolo di difensore centrale. Quando avremo la squadra al completo io penso che torneremo al livello di agosto e settembre. Dobbiamo pensare solo positivo perché restiamo in Europa. È una bella competizione, dobbiamo giocarla bene”.

Infine, Moncada ha chiuso con un bel pensiero sui tifosi, una forza trainante per la squadra rossonera: “I nostri tifosi sono sempre presenti e forti, sono molto contento di loro. Vogliamo e dobbiamo fare qualcosa di più per loro, dobbiamo farlo”.