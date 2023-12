Un algoritmo rivela le favorite per l’Europa League: la posizione del Milan vi sorprenderà (FOTO)

In attesa che si completi il quadro con le qualificate al Playoff di Europa League di febbraio, un algoritmo svela le candidate alla vittoria

Ed Europa League sia. Questo ha detto, nel caso del Milan, l’ultima amara giornata del Gruppo F di Champions League, quello che Luis Enrique – tecnico di un PSG passato agli ottavi con enorme fatica – aveva battezzato da subito come ‘il girone della morte’. E tale è stato, se pensiamo che per diversi minuti il Newcastle è stato secondo in classifica, salvo poi finire il girone all’ultimo posto. Fuori da tutto.

Destino che fortunatamente non è toccato al Milan, che non ha replicato, in questo senso, i disastri di Manchester United e Siviglia, i due blasonati club arrivati in quarta posizione nei loro raggruppamenti. In attesa di conoscere, dopo l’ultima tornata di gare previste tra il tardo pomeriggio e la sera di giovedì, tutte le possibili avversarie dei rossoneri in un Playoff da non sottovalutare, il portale Euro Club Index si è divertito a stilare la sua classifica con le probabilità di vittoria finale di ciascun club ancora in corsa.

Al momento, con alcuni gironi che hanno già designato aritmeticamente la prima e la seconda piazza, la possibili avversaria del Milan uscirà da questo novero di club.

Al di là di chi dovrà affrontare la compagine rossonera, le minacce provengono – andando avanti nella competizione – da tutte quelle squadre che hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale.

Secondo le previsioni del portale in oggetto, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe il 40% di possibilità di alzare il trofeo nella finale di Dublino del prossimo 22 maggio. Staccatissimo il Bayer Leverkusen con l’11%, mentre il Milan occupa l’ultima piazza del podio con un 7% di probabilità di vittoria.

Sorprende non poco il dominio assoluto del club inglese, considerando anche che i Reds, lanciatissimi in campionato e accreditati di lottare per il titolo fino all’ultima giornata, potrebbero ragionevolmente – come fatto finora, del resto – operare un massiccio turnover per lo meno fino ai quarti di finale inclusi.

Anche la posizione della Roma, che raccoglie solo il 3% delle ‘preferenze’, addirittura sotto l’Atalanta assestata al 4%, lascia di stucco. Giova infatti ricordare che i giallorossi hanno grande familiarità con la competizione avendo disputato la finale lo scorso anno in quel di Budapest, quando il Siviglia prevalse ai calci di rigore.

What are the chances of winning the 2023/2024 #EuropaLeague?

Europe’s 4th best team 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Liverpool are still big favourites

🇮🇹AC Milan are the strongest of the teams coming from the Champions League

Only 3⃣ of Europe’s top-20 teams will be in the #UEL in the New Year. pic.twitter.com/6SGVWcBVSP

— Euro Club Index (@EuroClubIndex) December 14, 2023