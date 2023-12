Asse Milan-Arsenal: da Kiwior all’attaccante, i possibili intrecci

Si fa caldissima la pista che da Milano porta al quartier generale dell’Arsenal: non solo Kiwior nel mirino del club rossonero

Dapprima il difensore, una strada battuta obbligatoriamente considerando le gravi lacune, in termini strettamente numerici, lamentate dalla rosa del Milan nelle ultime settimane. E poi l’attaccante, per sopperire – al di là dei recenti innegabili progressi di Luka Jovic – alla mancanza di alternative sul fronte offensivo.

Com’è noto, il problema del difensore centrale rischia di trascinarsi sino a febbraio quando, a turno, dovrebbero rientrare Kalulu, Pellegrino e Malick Thiaw. La necessità di intervenire nella sessione invernale di scambi aveva portato Furlani e soci a fare un sondaggio esplorativo per Jakub Kiwior, una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo il polacco militato nello Spezia fino al gennaio scorso.

Lo scarso impiego da parte del tecnico Arteta e l’ambizione di ritagliarsi un ruolo da titolare altrove avevano reso la pista abbastanza percorribile. Almeno questo aveva pensato la dirigenza rossonera fino al muro che inizialmente i Gunners avevano alzato anche per una cessione in prestito del centrale. Nel calciomercato però, si sa, le cose sono in continua evoluzione.

La dirigenza londinese starebbe infatti guardando in Italia per rinnovare il suo parco attaccanti già nel mercato invernale. Questa mossa, se produrrà i frutti sperati, potrebbe spalancare al Milan la possibilità di un doppio colpo. Tornerebbe in voga Kiwior, anche perché legato ad un altro possibile arrivo a Milanello sempre dall’Arsenal. Ma facciamo un po’ di ordine.

Dia all’Arsenal apre una doppia chance al Milan

La sfuriata del presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha riaperto la possibilità che Boulaye Dia, l’attaccante granata già blindato nella scorsa estate dal patron campano, possa salutare il club. Di fronte alle palesi accuse di scarso attaccamento alla maglia e di scarso impegno, l’entourage dell’attaccante, già attratto dalla possibilità di giocare in un club più ambizioso, potrebbe chiedere la cessione immediata.

Il senegalese, già oggetto dei desideri rossoneri nello scorso luglio, potrebbe approdare proprio a Londra. Dove gli estimatori non mancano. Con la posizione di Eddie Nketiah già pericolante per via di un minutaggio non sempre continuo e importante – la concorrenza nel fronte offensivo dei Gunners è di altissimo livello – l’eventuale arrivo di Dia libererebbe di fatto il prodotto del vivaio – già in orbita Milan – verso altri lidi.

Considerando la succitata doppia necessità del Diavolo di acquistare sia una punta che un difensore, l’ipotetico assalto a Nketiah potrebbe includere anche la riapertura del tavolo Kiwior. Un’offerta più generosa per il giovane attaccante inglese potrebbe convincere Arteta a lasciar libero anche il difensore polacco. Ovviamente in prestito. Tutto dipende dalla buona riuscita dell’affare Dia-Arsenal.