Ecco l’offerta per Krunic: l’addio è sempre più vicino

Sempre più chiaro il destino di Rade Krunic. Il centrocampista del Milan non sembra rientrare più nei piani di Pioli come in passato.

Incredibile ma vero, quasi da un momento all’altro, Rade Krunic è passato dall’essere un jolly indispensabile per Stefano Pioli ad una riserva del Milan, superato nelle gerarchie da diversi suoi compagni di squadra.

Chissà cosa c’è dietro alla scelta di Pioli, che ha sempre stimato e utilizzato con costanza il bosniaco. Forse un rendimento meno all’altezza delle aspettative oppure qualche dissapore interno non rivelato. Ma è strano pensare che Krunic, giocatore decisivo anche nell’anno del 19° Scudetto del Milan, oggi sia praticamente la settima scelta a centrocampo.

Continuano ad arrivare indizi e indicazioni sul suo addio ormai imminente. Basti pensare che Krunic non gioca una gara ufficiale dal secondo tempo di Milan-Borussia Dortmund, quando fu chiamato in emergenza a giocare da difensore centrale al posto dell’infortunato Thiaw. In campionato invece non si vede dallo spezzone di Milan-Fiorentina, quando entrò in campo assieme a Camarda.

Krunic improvvisamente declassato: cessione a gennaio

Indizi sempre più evidenti di una rottura che sembra ormai conclamata. A Newcastle è arrivata la terza panchina consecutiva per lui, prova lampante che il giocatore è ormai molto in basso alle gerarchie di Pioli. Dietro a questa scelta dell’allenatore potrebbe esserci anche il calciomercato.

Krunic poteva lasciare il Milan già a gennaio con il Fenerbahce pronto ad acquistarlo. L’offerta era importante per il giocatore, meno per il club; in più, Pioli si è opposto vista l’assenza di centrocampisti che potessero ricoprire il ruolo di mediano (con Bennacer rientrato solo poche settimane fa). Adesso, però, la cessione a gennaio sembra ormai cosa scritta.

Molto dipenderà dal Fenerbahce, che ha già da tempo un accordo contrattuale con Krunic ed i suoi agenti ma il Milan chiede un’offerta da almeno 6-7 milioni di euro per lasciar partire il classe ’93. Dalla Turchia sono arrivate voci in merito a proposte addirittura inferiori ai cinque milioni. Che il Milan, giustamente, non prenderà in considerazione. Krunic è pur sempre un giocatore importante e la sua valutazione è ben diversa. Di certo, a differenza magari di quanto è avvenuto in estate, la società rossonera proverà ad andare in contro ai turchi per arrivare ad un accordo e risolvere la questione. Ma poi la domanda sorge spontanea: con il suo addio servirà un nuovo centrocampista? A ben guardare, diremmo proprio di sì.