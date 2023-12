Il Milan chiama il Barcellona: sondaggio per il difensore

Il club rossonero ha chiesto informazioni per il centrale francese di proprietà dei blaugrana: nuovo nome per il reparto arretrato

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e in effetti tra un paio di settimane prenderà ufficialmente il via la sessione invernale dei trasferimenti. Il Milan è al lavoro da tempo e ha delle operazioni da effettuare assolutamente in alcuni reparti.

Nella fattispecie, è necessario intervenire in maniera decisa nel reparto arretrato con almeno un innesto per fronteggiare l’emergenza. Al momento Stefano Pioli sta facendo di necessità virtù per fare fronte ai numerosi infortuni che hanno decimato la difesa da almeno un mese a questa parte. Nelle ultime sfide è stato infatti adattato Theo Hernandez da centrale al fianco di Tomori, con Florenzi a sinistra.

Questa soluzione non può però essere portata avanti a lungo, anche perché così si perderebbe la spinta del francese sulla fascia mancina, che per il gioco dei rossoneri è un vero e proprio punto di forza. Simon Kjaer sta per tornare a disposizione, ma le assenze di Pierre Kalulu e Malick Thiaw si protrarranno più a lungo. Per questo motivo la società è sul mercato per garantire al tecnico almeno un nuovo difensore in rosa.

I rossoneri hanno chiesto informazioni per Lenglet

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di Jakub Kiwior dell’Arsenal e anche di un possibile ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. La lista dei nomi non si esaurisce a questi due e la dirigenza rossonera sta vagliando anche altri profili.

Tra questi c’è anche quello di Clement Lenglet, classe 1995 di proprietà del Barcellona, che attualmente è in prestito agli inglesi dell’Aston Villa. La conferma è arrivata da Matteo Moretto, che sul proprio profilo Twitter cita il giornalista spagnolo Gabriel Sans. Il Diavolo avrebbe quindi chiesto informazioni sulla situazione del 28enne, per capire la fattibilità di un suo arrivo a Milanello.

Lenglet sta trovando infatti poco spazio in Premier League con l’Aston Villa, perché il tecnico Unay Emery gli preferisce Diego Carlos e Pau Torres. Inoltre, nelle gerarchie c’è prima di lui anche l’infortunato Tyrone Mings. Per lui infatti 5 presenze in Conference League e ancora nessuna in campionato, dove tra l’altro i Villans stanno stupendo e sono terzo posto. Seguiamo gli sviluppi su questa pista di mercato, dove il prestito sembra l’ipotesi più plausibile.