Dal Napoli al Milan: era tutto vero, l’annuncio ufficiale del calciatore

La rivelazione del talento del Napoli, che ha fatto sapere come il Milan fosse molto vicino al suo cartellino nel recente passato.

In molti parlano del Milan come una delle squadre maggiormente deludenti in questa fase di stagione, visto che è appaiata al terzo posto ma molto lontana dalla corsa Scudetto, che al momento vede solo Inter e Juventus come protagoniste vere e proprie.

Ma c’è un altro club di Serie A che rispetto allo scorso anno ha calato nettamente il suo ruolino di marcia. Parliamo del Napoli, campione d’Italia in carica ma finora poco in grado di rispettare le previsioni. Dopo il torneo dominato nel 2022-2023, gli azzurri non stanno affatto rendendo come ci si aspettava.

La partenza di Luciano Spalletti, la scelta flop di affidarsi a Rudi Garcia e l’esonero di quest’ultimo. Fino alla chiamata di Walter Mazzarri per cercare di dare un senso alla stagione. Napoli in difficoltà, anche se qualche individualità della formazione azzurra merita sempre grande considerazione ed elogi importanti.

Raspadori-Milan, la clamorosa rivelazione

Tra i più brillanti della prima fase di stagione in casa Napoli spicca sicuramente Giacomo Raspadori. Ovvero il talento ex Sassuolo, che si è conquistato un posto anche nella Nazionale italiana. Il giovane attaccante ha ricoperto diversi ruoli in azzurro: prima punta, trequartista, ala d’attacco e persino mezzala di centrocampo.

In pochi sanno che Raspadori, prima di diventare un giocatore del Napoli, era finito nelle grinfie del Milan. Lo ha rivelato lo stesso ‘Jack’ in una intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo intendere come diversi club italiani si erano interessati a lui nelle scorse sessioni di mercato.

“Sin da subito essere qui è stato un motivo di orgoglio. Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter, ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia dei calciatori”. Dunque confermato come anche il Milan ha provato in passato a far suo Raspadori, probabilmente come jolly offensivo di qualità e dinamismo.

Possibile che tale indiscrezione risalga all’inizio dell’estate 2022, quando nei piani di Maldini e Massara c’era l’acquisto di una seconda punta che potesse sia giocare da 10 puro, dando il cambio a Brahim Diaz, sia affiancando Giroud in attacco. Raspadori poi ha scelto il Napoli, con cui ha vinto un meritato Scudetto, mentre il Milan ha virato su Charles De Ketelaere per quel ruolo. Una scelta che ancora oggi molti tifosi non condividono.