Milan: ecco il difensore, svolta in attacco

Il Milan è pronto a vivere da protagonista il prossimo calciomercato di gennaio. In difesa bisogna ancora stringere i denti, prima del nuovo acquisto

Manca poco all’apertura del calciomercato di gennaio. Il Milan di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi per migliorare una rosa, che in questi mesi ha mostrato più di una lacuna.

I problemi principali sono chiaramente in difesa, dove il tecnico di Parma deve fare a meno di Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer. Il danese potrebbe recuperare per la prossima partita, ma il condizionale è davvero d’obbligo, visto che le previsioni parlavano di un rientro già contro l’Atalanta. Ma non è stato così, con Pioli costretto a schierare ancora una volta, sia contro i bergamaschi che contro il Newcastle, Theo Hernandez al centro della difesa.

La priorità è dunque l’acquisto di almeno un centrale. Anche stamani arrivano conferme in merito al sempre più probabile ritorno alla base di Matteo Gabbia. L’italiano, trasferitosi al Villarreal con la formula del prestito secco, potrebbe dunque anticipare il suo rientro alla base di sei mesi, per colmare il vuoto lasciato dagli infortuni. Il Milan, però, proverà anche a mettere le mani su un nuovo centrale.

L’idea è quella di pescare in Premier League l’occasione giusta. In cima alla lista dei desideri resta il nome di Kelly, ma il Bournemouth non appare intenzionato a privarsene a gennaio. C’è una piccola speranza che sia l’Arsenal ad aprire alla cessione di Kiwior. Fino a questo momento, però, anche i Gunners non sono molto propensi a questa operazione. Il Diavolo non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto di riscatto e anche per questo non è così facile riuscire ad acquistare un difensore.

Milan, il punto sull’attacco: da David a Jovic

Sarà ancora più complicato riuscire a vedere a Milanello a gennaio. Gli introiti della Champions League verranno meno e gli obiettivi sono complicati da raggiungere.

Per Jonathan David, il Lille continua a chiedere parecchi soldi, oltre i 40 milioni di euro, per Guirassy c’è la grande concorrenza della Premier League e un calciatore poco propenso a dire addio allo Stoccarda già a gennaio.

Così avanza l’idea di continuare a puntare su Jovic, che nelle ultime partite ha dato importanti segnali di vita: due gol, contro Frosinone e Atalanta e un ottimo ingresso in campo contro il Newcastle. Se mostrerà continuità può essere l’uomo giusto per l’Europa League.