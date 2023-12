Milan, effetto Ibra: inizia l’avventura dello svedese

Il Milan si augura di poter ‘sfruttare’ l’effetto Ibrahimovic per risalire in classifica, avvicinandosi alla vetta, ma non sono gli unici obiettivi

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo. Lo farà quest’oggi a Milanello per preparare la delicata sfida contro il Monza. Lo farà con un Ibrahimovic in più nel motore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere questo il giorno giusto per rivedere al centro sportivo di Carnago il fresco dirigente rossonero. Lo svedese ha iniziato la sua nuova vita al Milan da poche ore e vuole subito iniziare a lasciare il segno.

Difficile vederlo dietro una scrivania, Ibra, d’altronde, è un uomo di campo e come tale si comporterà . Ha già parlato con Stefano Pioli, che potrà sfruttare il suo carisma per rianimare un gruppo, che non ha proprio il morale alle stelle dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Ma la stagione del Milan è ancora lunga. C’è un posto in Champions da blindare, ma si deve provare a rosicchiare qualcosa alle prime della classe. Serve dunque vincere e continuare a farlo senza mai più fermarsi.

Bisognerà chiaramente mettere fine agli infortuni, recuperando tutta la rosa che al completo non ha nulla da invidiare alle altre squadre, soprattutto in Italia. Se il Milan sta bene se la gioca con tutte: su questo concetto nessuno dalle parti di Milanello ha dubbi.

Serve però anche ritrovare il gioco smarrito ormai da tempo. Stefano Pioli nelle ultime partite ha più badato al sodo e le prestazioni non sono state brillanti. Per riconquistare San Siro e i suoi tifosi, che erano abituati a ben altro, serviranno certamente le vittorie, ma anche un gioco all’altezza del Milan.

Milan, calendario abbordabile: bisogna solo vincere

Con Zlatan Ibrahimović, il Diavolo si augura di ritrovare quella serenità smarrita nel corse delle ultime settimane. Il Milan necessita del sorriso di Rafa Leao, che con le sue giocate è chiamato a trascinare la squadra. Il portoghese, più di altri, è davvero felice del ritorno dello svedese, che è stato determinante nella sua crescita. Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

L’Europa tornerà solamente a febbraio e  adesso dunque bisognerà concentrarsi solamente sul campionato.

Domenica si giocherà , come detto, contro il Monza. Poi venerdì si volerà a Salerno per sfidare una squadra non proprio brillante, quella di Pippo Inzaghi. Poi ci saranno il Sassuolo a San Siro (il 30 dicembre) e la trasferta di Empoli (7 gennaio). Il 2/1 anche la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Cinque partite in un mese, quattro di campionato, che appaiono davvero alla portata. Vincerle tutte potrebbe significare vedere la classifica diversamente