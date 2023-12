Milan, la Curva Sud: “Qualificazione buttata via”, e Leao approva (FOTO)

Rafael Leao si è esposto sui social approvando il pensiero del Capo Ultras della Curva Sud. Parole quelle di Lucci condivise in toto dall’attaccante del Milan.

Il Milan alla fine è riuscito nella vittoria contro il Newcastle, nonostante la prestazione, soprattutto nel primo tempo, non sia stata di livello. Ma l’importante era questa conquistare i 3 punti, e la squadra di Stefano Pioli c’è riuscita dando grande dimostrazione di forza nel finale. Indubbiamente, una grossa mano l’ha data Rafael Leao, il top del Milan rientrato dall’infortunio muscolare proprio per la gara di Champions League contro gli inglesi. Abbiamo potuto apprezzare un Leao in grande forma. Strappi e accelerazioni, seppur sia mancato il gol. Ma c’è andato veramente vicino!

Rafa, secondo quanto circolato nei giorni scorsi, sarebbe potuto rientrare prima della trasferta a Newcastle, e dunque per la gara di campionato contro l’Atalanta. Ma è stata una scelta comune quella di farlo tornare in campo solo per la gara decisiva di Champions League contro gli inglesi, così da averlo al meglio delle condizioni. Inutile dire, come ribadito dallo stesso Rafa sui social, che è grande il rammarico per il mancato accesso agli ottavi di Champions League. Praticamente uno degli obiettivi principali della stagione rossonera. Una delusione sottolineata di recente anche dal Capo Ultras della Curva Sud, Luca Lucci. Il celebre trascinatore della tifoseria organizzata rossonera ha lasciato un messaggio forte sui social, che sottolinea la voglia di far bene almeno in Europa League.

Parole apprezzate e condivise dallo stesso Leao. Il portoghese ha a sua volta lanciato un messaggio.

Leao ritwitta il post di Lucci: “Il girone andava passato”

Luca Lucci ha così scritto sui social in seguito all’eliminazione del Milan dalla Champions League, e la conseguente ‘retrocessione’ in Europa League: “Un terzo posto che non può far felice nessuno! Girone più difficile ma che si poteva e si doveva passare! Qualificazione buttava via e per l’ennesima volta per demeriti nostri! Una squadra che ambisce a tanto non può permettersi di non portare a casa certe partite soprattutto se dominate e con una marea di occasioni. Essere rimasti in Europa non dev’essere l’alibi per nessuno semplicemente perché era il minimo sindacabile! E ora affrontiamo questa Europa League. Avanti Curva Sud Milano ci sarà da divertirsi…..”.

Leao, come dimostra il post sotto, ha repostato quanto scritto dal Capo Ultras della Curva Sud, condividendo la totale amarezza per l’eliminazione dalla Champions League, e la contemporanea voglia di dare tutto per vincere l‘Europa League.