Milan, Mirabelli attacca: “I dirigenti ne sanno un po’ poco”

L’ex dirigente rossonero torna a parlare di Milan approfittando della notizia del ritorno di Zlatan Ibrahimovic: non mancano le frecciatine

Dall’11 dicembre, giorno dell’annuncio ufficiale diramato dal Milan, si è aperto il terzo capitolo dell’infinita storia tra il club rossonero e Zlatan Ibrahimovic. I primi due matrimoni – con l’ormai ex calciatore nelle vesti grazie alla quale è diventato famoso, quella di leader e uomo gol in campo – hanno portato vittorie e trofei. Tutti i tifosi rossoneri, nonché l’attuale proprietà, si augurano che anche la terza stagione della saga sia foriera di gloria e guadagni economici.

In attesa di capire cosa farà Ibra a livello operativo – il ruolo di Senior Advisor sfugge ad una definizione del tutto netta – gli addetti ai lavori hanno inevitabilmente preso a commentare la scelta di Cardinale e le possibilità che lo svedese ha di lasciare il suo marchio nella presente e futura storia del club.

Tra questi abbiamo raccolto anche l’opinione di Massimiliano Mirabelli che, dal 19 aprile 2017 al 24 luglio 2018, dopo l’ufficializzazione del passaggio di proprietà del Milan da Fininvest all’imprenditore cinese Li Yonghong, è stato direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del club meneghino.

Ecco le sue dichiarazioni sul ritorno del totem svedese, rilasciate ai microfoni di Tvplay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Mirabelli tira la volata ad Ibra: “Può essere la spalla giusta”

“Conosciamo il campione che è stato Ibrahimovic in campo, e magari lo sarà anche fuori. Il tempo ci dirà se avrà la stoffa o meno. Lui ha sicuramente un grandissimo carisma. Può essere una spalla sia per Pioli che per i dirigenti, i quali sanno un po’ poco di quello che c’è sapere sul Milan“, ha detto con un po’ di malizia l’ex dirigente, che vanta anche un passato nell’Inter tra le sue collaborazioni di lavoro.

“Ibra può dare una mano anche ai calciatori stessi, ma le partite si fanno con i campioni che scendono in campo. Il periodo del Milan è un po’ negativo rispetto alle ambizioni iniziali. Tutti aspettavano che passasse questo turno in Champions, ma è molto difficile. Si sta staccando anche in campionato“, ha poi sottolineato Mirabelli, che in generale si è mostrato molto critico nei confronti dell’attuale gestione, come dimostra l’intervento successivo.

“Il mercato del Milan è stato deludente. Forse non si è trovato lì davanti un giocatore importante. Giroud è fantastico, ma ha una certa età. La squadra rossonera pecca lì davanti, anche se è un po’ tutto il mercato è stato un po’ sottotono. Bisognerà vedere se accade qualcosa nel mercato di gennaio”, ha poi concluso.