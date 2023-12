@ML – Milan-Monza, oltre 70mila spettatori a San Siro. L’iniziativa di “Fondazione Milan”

Fantastica iniziativa del Milan in occasione del match a San Siro contro il Monza. Insieme a Fondazione Milan verrà promosso il progetto ‘Planting New Memories’. Tutti i dettagli.

Il Milan disputerà il suo prossimo impegno nel lunch match di domenica 17 dicembre, e dunque alle ore 12.30, contro il Monza di Palladino. Una gara ostica, non c’è dubbio, contro una squadra che anche in questa stagione sta facendo grandi cose (nonostante sia soltanto il suo secondo anno consecutivo in Serie A). Sono previsti più di 70 mila spettatori a San Siro! Ma non soltanto il campo sarà protagonista. In occasione della gara, infatti, verrà promossa una fantastica iniziativa. Da sottolineare che Fondazione Milan sarà il “Match Charity Partner” della partita.

Come accennato, Milan-Monza sarà l’occasione per promuovere la speciale raccolta fondi digitale che sosterrà i due progetti lanciati dal Club e da Fondazione Milan durante queste Festività natalizie nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Planting New Memories”. Di cosa si tratta?

“AC Milan Forest – Planting New Memories nasce per contribuire a un mondo più sostenibile e più giusto, attraverso la piantumazione di alberi che cresceranno, assorbiranno anidride carbonica dall’atmosfera e saranno custoditi da contadini locali che potranno trarre beneficio dai loro frutti. Questa Foresta, nata con 1899 alberi piantati direttamente dal Club, potrà crescere globalmente grazie al supporto di tutti i tifosi e di coloro che, piantando questi ed altri alberi, contribuiranno ad aumentare il suo impatto positivo per realizzare un mondo più giusto, più verde… ma anche un po’ più rossonero!” scrive il Milan sul sito ufficiale per la raccolta fondi.

Milan-Monza, biglietterie aperte per ‘Planting New Memories”

Dunque, a testimonianza dell’impegno collettivo per “Planting New Memories”, durante la gara Milan-Monza entrambe le biglietterie dello stadio e del Museo Mondo Milan devolveranno parte del ricavato dei biglietti venduti per la partita e per la visita al Museo per il progetto promosso a livello locale, andando così a offrire un’ulteriore opportunità ai numerosi tifosi rossoneri di contribuire in prima persona alle iniziative benefiche della Fondazione.

Inoltre, gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo possono piantare nuovi alberi direttamente sulla sezione dedicata al sito ufficiale del progetto.