Milan, tre colpi a gennaio: le ultime da Di Marzio

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Milan. L’esperto giornalista ha pronosticato tre colpi per il club rossonero.

Il Milan non è riuscito nell’ardua impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Nonostante il Diavolo abbia fatto il suo, battendo il Newcastle in Inghilterra, il pareggio tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain ha infranto ogni sogno. La squadra di Stefano Pioli deve accontentarsi della consolazione che porta il nome di Europa League. La retrocessione nella seconda competizione europea per club è un’occasione che non andrà di certo sottovalutata, ma che al contrario dovrà essere di forte stimolo.

È chiaro però che per condurre una seconda parte di stagione all’altezza delle ambizioni e dei numerosi impegni serve una rosa completa e solida. Il Milan non può pensare di continuare l’annata come fatto sin qui, e dunque con una squadra decimata dagli infortuni e con assenza così pesanti a rotazione. Alcuni giocatori, purtroppo, staranno ormai fuori dai giochi per un bel po’, a causa dei pesanti infortuni rimediati. Per questo, sarà obbligatorio agire al meglio nel mercato di gennaio, rinforzare la rosa e giocarsela sino alla fine. Che sessione acquisti farà il club rossonero? Ne ha parlato di recente Gianluca Di Marzio, dando delle indicazioni decisive.

Milan, sì all’attaccante a gennaio

L’esperto di mercato è intervenuto come di consueto a Sky Sport. Gianluca Di Marzio ha detto a chiare lettere che il Milan ha intenzione di intervenire in due reparti soltanto: difesa e attacco. Lecito, dato che la retroguardia è decimata da pesanti infortuni, e l’attacco necessità di rinforzi di qualità. Il giornalista ha inoltre sottolineato che i colpi in difesa potrebbero essere due e non solo uno. Anche perché, oltre alle assenza di Thiaw e Kalulu, il Milan sta facendo i conti con le condizioni assolutamente precarie e instabili di Simon Kjaer.

Quanto all’attacco. Il nome che ha preso fortemente quota nelle ultime settimane è quello di Guirassy dello Stoccarda. Il centravanti 27enne è il primo nome della lista di Giorgio Furlani, spinto dalla conveniente clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Parliamo di un attaccante con dei numeri straordinari in questa stagione, seppur in quelle passate non abbia brillato particolarmente. Il Milan starebbe dunque pensando di azzardare il colpo, così da affiancare a Giroud e Jovic un altro profilo con caratteristiche e doti diverse. Triplo colpo dunque in pronostico per il mercato del Diavolo a gennaio.