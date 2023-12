Tomori e il retroscena su Newcastle-Milan: “Ce lo siamo detti in spogliatoio”

Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Spormediaset. Tanti gli argomenti toccati dal difensore. Focus importante su Ibrahimovic.

Fikayo Tomori è tornato ai suoi livelli! Sì, il difensore inglese arrivato al Milan dal Chelsea tre anni fa sta giganteggiando di gara in gara, dimostrando le sue enormi qualità. Al momento, Fik è l’unico elemento difensivo, di ruolo naturale, rimasto a disposizione di Stefano Pioli. E lui non si sta facendo cogliere impreparato, ma al contrario è tornato a fornire le prestazioni viste nell’anno dello Scudetto. L’ultima, magistrale, l’ha messa in campo nel match di Champions League contro il Newcastle.

Tomori si è distinto soprattutto per il salvataggio sull’avversario a pochissimi centimetri dalla porta. Cose che solo un grande difensore è in grado di fare. Ma la stagione è ancora lunga, e Tomori non deve demordere. Per fortuna, sino ad oggi e a differenza dei compagni di reparto, ha mostrato anche un’integrità fisica importante. Insomma, è di nuovo un insostituibile l’ex Chelsea per Stefano Pioli. Proprio Tomori ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di Sportmediaset, in cui parla del presente e del futuro della squadra rossonera. Dichiarazioni importanti anche sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club.

Tomori: “L’obiettivo era l’ottavo di Champions”

Tomori ha innanzitutto analizzato la difficile situazione infortuni in casa Milan. “Nel calcio ci sono gli infortuni, fa parte del gioco. Grazie a Dio sto bene, spero di non avere infortuni sino a fine stagione” ha detto il difensore, per poi concentrarsi sugli obiettivi stagionali del suo Milan: “A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions League, ora affronteremo l’Europa League con la consapevolezza di voler e poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nello spogliatoio all’intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e che non avevamo niente da perdere. Nella ripresa è uscita una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato”.