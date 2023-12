Vince il campionato e scoppia in lacrime: “Nessuno sa cosa ho passato”, è un ex Milan (VIDEO)

Il centravanti vince il titolo e chiude anche da capocannoniere: dopo il trionfo si lascia andare a una dedica alla madre scomparsa

La giornata di ieri è stata molto speciale per un ex calciatore del Milan, che è tornato a vincere un campionato da protagonista in età molto avanzata. Il suo entusiasmo è stato enorme e l’emozione lo ha portato anche alle lacrime.

Stiamo parlando di Carlos Bacca, che a ben 37 anni si è laureato campione in Colombia con l’Atletico Junior, squadre nella quale era cresciuto e aveva cominciato la sua carriera. Il centravanti era tornato a casa l’anno scorso e quest’anno è riuscito a realizzare qualcosa di straordinario, vincendo il campionato e anche il titolo di capocannoniere. Si è trattato del decimo trionfo nazionale per questo club

Decisiva la doppia sfida in finale contro il Medellin, decisa solamente ai calci di rigore dopo una vittoria a testa per 2-1 di entrambe le squadre. Ovviamente Bacca non ha sbagliato dal dischetto e al termine del match è cominciata la festa e non è riuscito a trattenere tutte le emozioni. Il classe 1986 si è sfogato per il periodo difficile che ha affrontato ed è scoppiato in lacrime, delle lacrime di gioia.

Le lacrime di Bacca dopo il trionfo

La sua è stata una dedica forte e toccante alla madre che è scomparsa. Ai microfoni di Win Sports TV l’ex rossonero si è lasciato andare e queste sono state le sue parole.

“Nessuno sa cosa ho vissuto. – esordisce Bacca – Sono arrivato un po’ tardi perché mia madre voleva vedermi nello Junior. Voleva vedermi di nuovo campione e capocannoniere. Non ho potuto realizzare il suo sogno perché lei è già in paradiso, ma so che è felice. Oggi è il primo giorno che piango per lei”.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Il colombiano, lo ricordiamo, ha vestito la maglia del Milan per due stagioni, dal 2015 al 2017. Il suo bottino è stato di ben 34 gol e 8 assist in 77 presenze complessive. Non erano anni facile per il Diavolo, ma sotto la guida di Mihajlovic, Brocchi e Montella, Bacca aveva fatto molto bene, arrivando addirittura a quota 18 gol nella sua prima stagione in Serie A.