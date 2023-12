Berlusconi e l’ultima cena con Ibrahimovic: come andò, il racconto

Si torna a parlare di Silvio Berlusconi e del suo rapporto con il Milan, oltre che con i personaggi che hanno indossato questa maglia.

Milan-Monza sarebbe stata la sua partita. Il duello fra i due club a cui ha tenuto di più nella sua vita, sia da tifoso che da imprenditore. Non a caso il nuovo trofeo intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi è proprio una sfida tra queste due formazioni.

Il ricordo e l’impegno nel calcio del Cavaliere è ancora molto forte, visto che questo importante e chiacchierato personaggio ci ha lasciato soltanto da sei mesi. Berlusconi aveva una grande passione per il calcio e finché ha potuto si è sempre recato allo stadio, per assistere dal vivo prima al suo Milan, poi al Monza, club che aveva rilevato con ardore assieme al fidato Adriano Galliani.

A raccontare qualche nuovo retroscena sul calcio ‘berlusconiano’ ci ha pensato la sua ultima compagna, la deputata Marta Fascina. La donna è stata intervistata dal Corriere della Sera ed è uscita fuori una bella chiacchierata su Berlusconi, il rapporto con il Milan ed i trascorsi in tribuna.

Marta Fascina: “Io e Silvio tifosissimi rossoneri. Consigliò a Leo di giocare così”

Lasciando da parte la politica e le altre vicende che hanno fatto parte della vita di Silvio Berlusconi, l’intervista di Marta Fascina riguarda solo la passione calcistica del compianto ex presidente. I due hanno tra l’altro condiviso la passione rossonera: “Il Milan è sempre stata la sua squadra del cuore, mi raccontava quando il padre lo portava da bambino allo stadio. Un interesse che condividevamo, anche io sono tifosa milanista sin da piccola. Ho anche lavorato nell’area comunicazione del Milan, un’esperienza molto emozionante”.

Interessanti le rivelazioni sui calciatori preferiti da Berlusconi: “Tra i calciatori del passato il suo preferito è stato Franco Baresi. Di quelli attuali stimava molto sia Leao che Giroud. Voleva vedere Rafa giocare da centravanti, inoltre gli era molto simpatico. Nel Monza il suo pupillo è sempre stato Colpani”.

Altro retroscena, una cena non tanto lontana nel tempo con Zlatan Ibrahimovic: “Silvio ha sempre considerato Zlatan un amico. Oltre che un leader carismatico e un trascinatore, per questo sarebbe stato contento del suo ruolo da dirigente. Ricordo con piacere l’ultima cena qui ad Arcore tra lui e Zlatan, in cui si sono toccati tanti argomenti, dal calcio alla politica internazionale. Una bella serata, alla fine Silvio ha proposto a Ibra uno sketch da mettere su Tik Tok, ne è venuto fuori un video diventato virale in pochissime ore”.