Ibrahimovic, un dubbio sul ritorno: “Può sminuire il lavoro di Pioli”

Di Livio ha detto il suo pensiero sulla situazione del Milan, dalla retrocessione in Europa League al ritorno di Ibrahimovic.

La squadra di Stefano Pioli non sta vivendo un periodo facile della stagione. Dopo la deludente sconfitta contro l’Atalanta in campionato, c’è stato il ritorno alla vittoria contro il Newcastle United ma non è bastata per rimanere in Champions League.

Il Milan ha chiuso il girone F a pari punti con il PSG, che si è qualificato agli Ottavi grazie a una migliore differenza negli scontri diretti. Il successo in Inghilterra, che mancava dal 2005, consente comunque di andare in Europa League. Una competizione da non snobbare. Vincerla significherebbe mettere in bacheca un trofeo mai conquistato e avere accesso sicuro alla prossima Champions. Chiaramente, andare fino in fondo sarebbe utile anche per la crescita del giocatore e per mettere in cassa un po’ di milioni tra bonus UEFA e botteghino.

Di Livio scettico sul rientro di Ibrahimovic

TV Play ha intervistato Angelo Di Livio e tra le varie domande ce n’è stata anche una sull’eliminazione del Diavolo dalla Champions League: “Il Milan è mancato all’inizio, pareggiando le prime due partite. Lì sono mancati dei punti importanti per la qualificazione. Indubbiamente era un girone difficile, però è un peccato uscire così. Ha salvato la faccia andando in Europa League“.

La vittoria a Newcastle deve essere uno stimolo in vista delle prossime partite della stagione. In Serie A c’è un calendario non troppo complicato che prevede partite contro Monza, Salernitana, Sassuolo ed Empoli prima del big match con la Roma del 7 gennaio. Bisogna cercare di vincerle tutte, sperando che davanti ci sia un rallentamento di Inter e Juventus.

C’è curiosità di vedere se il Milan riuscirà a cambiare passo, anche grazie al rientro di alcuni giocatori che hanno saltato diverse partite per infortunio e sono rientrati solo di recente. E magari grazie al supporto di Zlatan Ibrahimovic, che RedBird Capital Partners ha ingaggiato come Senior Advisor. A volte dovremmo vederlo anche a Milanello, pronto a parlare con Stefano Pioli e i giocatori.

Di Livio non è del tutto convinto di questa operazione: “Mi sforzo di capire cosa voglia significare la presenza di Ibra. Quando uno è un professionista serio e si allena bene, mi sembra che la sua figura sia un po’ inventata. Lui è un personaggio carismatico e che può dare consigli importanti anche fuori dal campo, però se gli vuoi dare un incarico si poteva fare qualcos’altro secondo me. Si rischia di sminuire il lavoro di Pioli“.