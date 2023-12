L’idea di Berlusconi su Leao: “Lo voleva in un altro ruolo”

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha rivelato un particolare aneddoto al Corriere della Sera in vista di Milan-Monza. Leao protagonista.

Domani è il giorno di Milan-Monza, una gara dal sapore sempre speciale e che inevitabilmente onora il nome di Silvio Berlusconi. Il Presidente, con la P maiuscola, ci ha salutato qualche mese fa, ma è impossibile dimenticare quanto ha fatto prima per il Milan e poi per il Monza. 30 anni gloriosi alla guida del club rossonero, in cui il Diavolo ha vinto tutto ciò che si poteva vincere salendo sul tetto del mondo. Lasciato il Milan, ha dedicato la sua profonda passione sportiva per i colori biancorossi della Brianza. Alla guida del Monza, con sempre il suo braccio destro Galliani al fianco, ha scalato le serie professionistiche italiane portando la squadra in Serie A per la seconda volta nella sua storia.

Domani, dunque, la figura di Silvio Berlusconi sarà sempre e comunque presente, in quel San Siro che è stato la sua casa, il suo tempio, per tantissimi anni. In vista della sfida, il Corriere della Sera ha intervistato Marta Fascina, l’ultima compagna dell’ex Presidente. Questa ha toccato diversi temi cruciali, riguardanti la passione di Berlusconi tanto per il Milan quanto per il Monza. Di notevole interesse è l’aneddoto che la Fascina ha raccontato sull’ex Presidente e Rafael Leao, la stella rossonera di oggi.

Fascina e la rivelazione su Berlusconi e Leao

Marta Fascina è stata interrogata su quali siano stati i calciatori per cui il Presidente Berlusconi nutriva un debole in particolare. Milan del passato, Milan del presente e il Monza di oggi le squadre prese in considerazione chiaramente. La donna ha rivelato che facendo riferimento agli anni d’oro del Diavolo, è stato Franco Baresi il calciatore per cui Berlusconi nutriva una stima particolare e intensa. Del Monza di oggi, invece, aveva rubato tutta la sua attenzione Andrea Colpani, oggi definito tra le promesse più importanti del calcio italiano, e che Berlusconi aveva conosciuto di fatto da piccolino.

E del Milan di Stefano Pioli? La Fascina ha rivelato che Rafael Leao, insieme a Olivier Giroud, è stato il calciatore della squadra di Stefano Pioli per cui il Presidente nutriva una simpatia particolare, tanto dal punto di vista tecnico che umano. Ma…. Berlusconi avrebbe visto bene il talento portoghese in un altro ruolo rispetto a quello che occupa oggi abitualmente, di ala sinistra d’attacco. Quale? La Fascina ha così raccontato: “Della squadra attuale, Silvio aveva un debole per Rafael Leao e Olivier Giroud. Gli sarebbe piaciuto vedere Rafa essere impiegato da centravanti, e peraltro gli era anche molto simpatico”.