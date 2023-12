Milan, avventura al capolinea: vola in Spagna

L’avventura al Milan del giocatore è ormai giunta al capolinea. Spunta una nuova destinazione: ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista

Non c’è più spazio al Milan. Ormai la sua avventura in rossonero appare terminata: il suo addio al Diavolo è davvero solo questione di tempo.

Stiamo chiaramente parlando di Rade Krunic, che a gennaio è pronto a fare le valigie. L’accordo per il rinnovo non è stato trovato, nonostante i buoni propositi, di entrambe le parti, e da titolare inamovibile, il bosniaco è diventato, di fatto, l’ultima scelta di Stefano Pioli, che adesso non lo sta più utilizzando. Così l’ultima gara da titolare risale all’11 novembre contro il Lecce, poi solo pochi minuti con la Fiorentina e 37 da centrale di difesa contro il Borussia Dortmund. Panchina contro Frosinone, Atalanta e Newcastle: il segnale appare più che chiaro. A gennaio sarà addio.

Servirà chiaramente un’offerta congrua al valore del giocatore: si parte da una richiesta di 6/7 milioni di euro, ma l’ex Empoli potrebbe fare le valigie per qualcosa meno. In prima fila c’è chiaramente il Fenerbahce, che da questa estate corteggia Krunic, ma al momento non è arrivata alcuna offerta al Diavolo. Per il bosniaco, invece, è pronto un contratto da circa tre milioni di euro netti a stagione.

Attenzione, però, ad altre ipotesi che ci sono sullo sfondo. Come è noto anche il Lione si è interessato a Rade Krunic, ma non è da escludere che l’avventura del bosniaco prosegue altrove. In Spagna, ad esempio, il Siviglia è alla ricerca di un centrocampista e il profilo dell’ex Empoli potrebbe davvero essere quello giusto. Gli Andalusi hanno spesso pescato in Italia e potrebbero così tornare a farlo.

Milan, Krunic ai margini: avventura al capolinea

Il Milan contrariamente a quanto successo questa estate è pronto ad ascoltare le proposte che arriveranno. Rade Krunic, come detto, è scivolato indietro nelle gerarchie.

Per Stefano Pioli oggi i titolarsi sono Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Con il rientro di Ismael Bennacer, che già contro il Monza potrebbe giocare dal primo minuto, la situazione per Krunic è chiaramente peggiorata. Il tecnico, alla vigilia del match contro l’Atalanta non si è nascosto, confermando come il bosniaco non sia più una prima scelta. Nelle ultime partite, poi, sono scesi in campo anche Yacine Adli e Tommaso Pobega, con l’ex Empoli che è rimasto a guardare.