Milan, cambio di programma: nuova idea per l’attacco a gennaio

Ecco la possibile decisione del Milan sul mercato di riparazione, in particolare per l’attacco. Le ultime news arrivano da Tuttosport.

Per molte settimane si è parlato su giornali e siti web di un Milan molto attivo nella prossima sessione di mercato di gennaio. I rossoneri, per colpa dei tanti infortuni a lunga durata subiti durante il girone d’andata, sembra aver bisogno di rinforzi in più di un reparto.

L’unica zona di campo dove non sembra esserci un problema di scarsità di risorse è il centrocampo, soprattutto dopo il ritorno a pieno ritmo di Ismael Bennacer. Ben diversa invece la situazione per quanto riguarda difesa ed attacco.

Il reparto offensivo in realtà non è affatto incompleto, visto che sono diversi i nomi schierabili nel tridente d’attacco da mister Pioli. Ma si è detto spesso che il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo importante, un centravanti che possa dare il cambio al 37enne Giroud garantendo lo stesso peso offensivo e la qualità sotto porta.

Calciomercato Milan, il piano per gennaio: cambia tutto

Strategia e programmi che potrebbero cambiare a sorpresa, almeno secondo ciò che scrive oggi Tuttosport. Sul taccuino del Milan per l’attacco fioccano i nomi: il preferito resta Jonathan David del Lille, che però appare un profilo più avvicinabile in estate. L’alternativa è il sorprendente Serhou Guirassy dello Stoccarda, che costerebbe solo 17,5 milioni grazie alla clausola.

Ma il Milan non spenderà cifre importanti a gennaio (la cessione di Krunic potrebbe aiutare). Inoltre le recenti parole del dirigente Geoffrey Moncada hanno di fatto rilanciato le quotazioni di Luka Jovic, il tanto bistrattato attaccante di scorta che di recente ha però ottenuto consensi.

“I cambi sono entrati molto bene. Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite ormai” – ha ammesso Moncada dopo la vittoria di Newcastle. Attestato di stima dunque per Jovic, che continuando così potrebbe avanzare nelle gerarchie ed evitare al Milan ulteriori spese a gennaio per il reparto offensivo.

Possibile dunque che gli unici sforzi nella sessione di riparazione possano virare sulla difesa. Con l’attaccante messo in stand-by per giugno, Furlani e compagnia cercheranno di regalare a mister Pioli almeno un centralesano ed affidabile. Il nuovo nome del momento è Clement Lenglet, in prestito dal Barcellona all’Aston Villa dove però sta giocando con il contagocce.