Milan-Monza, Pobega provato in difesa: la probabile formazione

Novità cruciali in vista della sfida col Monza. Stefano Pioli ha provato una formazione inedita oggi dopo il forfait di Yunus Musah. Modulo e scelte inedite.

Manca ormai un giorno alla sfida di campionato che vedrà rivali Milan e Monza. La sedicesima giornata delle due squadre si giocherà in un San Siro stracolmo. Più di 70 mila tifosi sono attesi al Meazza, per una sfida tutta lombarda. Le motivazioni sono alte per entrambe le squadre, ma è inutile dire che è il Diavolo ad avere la maggiore responsabilità delle vittoria sulle spalle. I rossoneri sono costretti al successo, poco da discutere, per ritornare a lottare per la testa della classifica.

Oggi però non è cominciata bene la giornata di quel di Milanello, dato che si è fermato Yunus Musah. L’ennesimo infortunio muscolare si è abbattuto sul centrocampista americano. Affaticamento per lui, come raccolto da MilanLive.it. E’ infatti rimasto fuori dai convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani ai brianzoli. Un’assenza pesante, è chiaro. Stefano Pioli, oggi, all’allenamento di rifinitura, ha dunque provato ad escogitare la migliore strategia per far fronte all’assenza di Musah, ormai un elemento di fondamentale importanza nella formazione rossonera.

Si pensava che l’ex Valencia sarebbe stato sostituto da uno tra Yacine Adli e Ismael Bennacer. Ma il mister sembra pronto ad uno stravolgimento tattico sorprendente, per non rischiare nulla. Matteo Moretto riporta novità cruciali da Milanello.

Milan, verso il 3-4-3 col Monza: sorpresa in difesa

Come riporta l’accreditato giornalista, oggi Stefano Pioli ha provato una formazione inedita a Milanello all’allenamento di rifinitura per il Monza. La novità principale riguarda il modulo: 3-4-3 lo schema provato dal mister. Chi in difesa? Fikayo Tomori e Simon Kjaer, che anche oggi si è allenato in gruppo. Come braccetto di destra è stato provato Tommaso Pobega. Ebbene sì, il centrocampista ex Spezia e Torino potrebbe adattarsi al ruolo di centrale domani contro il Monza. A centrocampo, nella mediana a due hanno invece agito Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, affiancati nella fasce da Theo Hernandez a sinistra e Alessandro Florenzi a destra.

In attacco, chiaramente, il trio titolare: Rafael Leao a sinistra, Olivier Giroud centravanti e Christian Pulisic a destra. In questo caso, Luka Jovic e Samuel Chukwueze andranno in panchina pronti a subentrare a gara in corso. La fonte sottolinea che la decisione finale, che confermerà o meno tali scelte, verrà presa solo a ridosso della partita. Ma secondo quanto fatto oggi a Milanello, tutto fa presagire che sarà questa la formazione ufficiali di Stefano Pioli per affrontare il Monza di Palladino.