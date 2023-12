Milan-Monza, probabili formazioni: Pioli prepara delle novità

Serie A, probabili formazioni Milan-Monza: le scelte di Pioli e Palladino per il derby lombardo di domenica.

Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, i rossoneri sono chiamati a tornare a vincere in Serie A. La sconfitta contro l’Atalanta nella scorsa giornata ha interrotto una piccola striscia vincente, ora la volontà è quella di riconquistare i 3 punti e cercare di consolidare il terzo posto. C’è anche la possibilità di ridurre il distacco in classifica dalla Juventus, fermata sull’1-1 dal Genoa, in attesa di Lazio-Inter.

Il Milan dovrà fare a memo di Yunus Musah, che ha un infortunio di tipo muscolare che gli impedisce di essere a disposizione. Nulla di troppo preoccupante, un affaticamento, però in via precauzionale è stato deciso di non convocarlo. L’obiettivo è averlo arruolabile per la sfida del 22 dicembre contro la Salernitana. Saranno assenti anche Marco Sportiello, Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino.

Milan, Kjaer e Pobega titolari contro il Monza?

Finalmente Stefano Pioli potrà contare su Simon Kjaer, recuperato dopo un infortunio muscolare che ha richiesto un po’ di tempo per la guarigione completa. Il danese potrebbe partire subito titolare, affiancando Fikayo Tomori al centro della difesa. Così Theo Hernandez tornerebbe a giocare da terzino sinistro, con Alessandro Florenzi impiegato a destra al posto dello squalificato Davide Calabria. C’è anche l’ipotesi di impiegare il giovane Jan-Carlo Simic insieme a Tomori. In porta, ovviamente, l’intoccabile Mike Maignan.

A centrocampo è sicuro l’impiego di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, mentre per l’altro posto c’è Tommaso Pobega in vantaggio su Ismael Bennacer. Pioli potrebbe attendere un’altra partita prima di schierare dal primo minuto l’algerino ex Empoli, rientrato da poco e che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Per quanto concerne l’attacco, Christian Pulisic dovrebbe essere nuovamente preferito a Samuel Chukwueze. Il resto del reparto sarà completato da Olivier Giroud (in vantaggio su Luka Jovic) e Rafael Leao.

Rafaele Palladino schiererà il Monza con il 3-4-2-1. Attenzione a giocatori come Matteo Pessina, Andrea Colpani e Dany Mota Carvalho: hanno caratteristiche che potrebbero risultare fastidiose per il Milan. In attacco ci sarà Lorenzo Colombo, centravanti di proprietà rossonera che si è trasferito in Brianza in prestito secco la scorsa estate.

SERIE A, MILAN-MONZA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E PALLADINO

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer (Simic), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega (Bennacer); Pulisic (Chukwueze), Giroud, Leao.

Monza (3-4-2-1): De Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Marì; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria (Kyriakopoulos); Colpani, Mota Carvalho; Colombo.