Milan, colpo impossibile: clausola da 70 milioni

Rispunta un vecchio obiettivo per la difesa rossonera: sulle sue tracce anche la Roma e altre società europee. Il grande ostacolo è il prezzo.

A gennaio il Milan interverrà sul mercato e sarà interessante vedere quali volti nuovi arriveranno. Certamente verrà preso un nuovo difensore centrale, e non è escluso che possano essere anche due.

Tra le idee della dirigenza c’è pure il ritorno di Matteo Gabbia, ceduto in prestito secco al Villarreal nella scorsa estate. Il club spagnolo potrebbe liberarlo, concedendogli di tornare a Milanello con sei mesi di anticipo. Non avrebbe bisogno di ambientamento, conosce già molto bene Stefano Pioli e la squadra. Ma non è l’unico nome sulla lista del Diavolo.

Calciomercato Milan, difensore dalla Bundesliga

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani stanno lavorando sia in vista del calciomercato di gennaio sia per il futuro. Nelle scorse ore dalla Germania è emerso anche il nome di un difensore che già in passato era stato accostato al Milan.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Bild, i rossoneri sono tra le squadre interessate a Piero Hincapie. Il 21enne ecuadoriano milita nel Bayer Leverkusen, dove è approdato nel 2021 per circa 6,3 milioni di euro. Un buonissimo investimento, dato che il difensore oggi vale molto più. Le Aspirine lo hanno blindato con un contratto fino a giugno 2027 che comprende una clausola di risoluzione da 70 milioni.

Oltre al Milan, in Italia anche la Roma gli ha messo gli occhi addosso. Ma le favorite per l’acquisto di Hincapie sono le società della Premier League. Il Newcastle United e il Liverpool lo hanno messo nella propria lista dei futuri acquisti, avere la meglio sarà improbabile. Il prezzo del giovane sudamericano è già proibitivo per le casse dei club di Serie A. Sarebbe una sorpresa vederlo giocare nel campionato italiano.

L’ex talento del Talleres è un centrale di piede mancino, alto 1,85 metri, forte fisicamente e dotato di una buona velocità. A volte è stato impiegato anche da terzino sinistro. Bravo nell’uno contro uno, è un difensore che se la cava abbastanza bene anche con i piedi. Con Xabi Alonso in panchina si sta consacrando e nel prossimo calciomercato estivo potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen. Difficile un trasferimento a gennaio.