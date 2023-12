Niente Milan a gennaio, c’è l’annuncio: “Qui mi sento a casa”

Porte apparentemente chiuse per l’attaccante che è sulla bocca di tutti: per il momento pensa solo a fare bene con la sua maglia

Si può legittimamente, e meritatamente, essere considerati degli enfant prodige e poi perdersi per strada, deludendo le enormi aspettative riposte sul proprio conto. Si può però anche ripartire con pazienza, superando l’inevitabile scetticismo, e tornare ad essere quello che tutti avevano designato come una delle nuove stelle del calcio europeo. Se non ci credete, chiedete pure informazioni a Thiago Motta, il brillante tecnico che sta conducendo il Bologna verso un posto in Europa.

Nel club felsineo, nell’estate del 2022, è arrivato un attaccante che aveva già fatto la sua breve apparizione, non certo indimenticabile, a pochi chilometri di distanza dalla città delle due torri. A Parma. Dove aveva raccolto solo 4 presenze. In seguito il giocatore, ancora di proprietà del Bayern Monaco, era stato dirottato in prestito all’Anderlecht, dove aveva finalmente regalato degli sprazzi degni di ciò che aveva fatto vedere, da giovanissimo, con la maglia dei bavaresi.

L’occhio lunghissimo dell’allora neo Responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, lo ha portato poi nel capoluogo emiliano nell’estate del 2022. A titolo definitivo. Per 8,5 milioni. Un investimento che è sembrato eccessivo fino all’inizio di questa stagione, quando l’ancora 22enne olandese è esploso in tutto il suo talento. 7 gol e 2 assist in 15 gare di campionato non raccontano nemmeno lontanamente l’impatto di Joshua Zirkzee nella stagione dei felsinei.

Inevitabilmente, considerando anche la fama che si era fatto nelle prime incredibili apparizioni al Bayern, il giocatore è finito nell’agenda di mercato di diversi club italiani ed europei. Tra cui il Milan, ovviamente.

L’attaccante non si muove: resta dov’è

Accostato alle big della nostra Serie A e non solo, l’attaccante oranje riceve lusinghe economiche e non solo praticamente ogni giorno. Il club rossoblù a parole lo ha già blindato, anche perché qualora si volesse monetizzare dalla sua partenza, bisognerebbe tenere in debita considerazione l’accordo sottoscritto col Bayern un anno e mezzo fa. Ai tedeschi spetta infatti il 50% dei proventi di una futura rivendita del giocatore.

Questo significa che le indiscrezioni che vorrebbero il Bologna chiedere 45-50 milioni per il suo gioiello, non sono poi così lontane dalla realtà. Nel frattempo il bomber nicchia sul suo futuro, dichiarando tutto il suo amore per la maglia rossoblù.

“Per un attaccante è molto importante fare gol, ma per me la cosa che conta maggiormente è vincere, più che segnare“, ha esordito Zirkzee parlando al Bfc Week, il settimanale del club emiliano.

“Quest’estate sono tornato con la mente libera, sto benissimo qui. L’anno scorso mi è servito da ambientamento. A Bologna mi sento come a casa mia. So cosa chiede Thiago Motta a me e a tutto il gruppo, io penso solo a vincere con questa maglia”, ha concluso.