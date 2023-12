Pioli ne perde un altro: out per Milan-Monza

Come cambia la formazione del Milan in vista del match di domani alle 12:30 contro il Monza in quel di San Siro.

La vittoria in Champions League contro il Newcastle, inefficace per la qualificazione agli ottavi, potrebbe rappresentare una motivazione in più per il Milan. La squadra rossonera infatti ha bisogno di una svolta in campionato per mantenere il posto in alta classifica.

Lo ha detto Stefano Pioli dopo il successo al St. James’ Park: “L’obiettivo è mantenere il terzo posto in classifica e vedere di riuscire anche a migliorarlo”. In tal senso la partita di domani contro il Monza rappresenta una chance per blindare tale posizione e provare ad avvicinare la Juventus, ieri fermata sull’1-1 dal Genoa.

Previsti però alcuni cambiamenti forzati di formazione in vista del lunch-match di domani. Pioli dovrà sicuramente fare a meno di Davide Calabria, squalificato per via dell’espulsione subita a Bergamo. Inoltre potrebbe mancare un altro titolare, che sembra uscito malconcio dall’ultima sfida di Champions.

Musah verso il forfait, buone notizie da Kjaer

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, cronista della Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe perdere dunque un altro pezzo. Problemi fisici per Yunus Musah, che come detto è uscito con qualche dolore di troppo da Newcastle. Il centrocampista statunitense con ogni probabilità non sarà della partita domani a San Siro.

Al suo posto sembra essere pronto a debuttare dal 1′ minuto Ismael Bennacer, che andrà a comporre la linea mediana assieme a Reijnders. Tra i tanti forfait muscolari ed infortuni a lungo termine, Pioli quanto meno è felice di poter schierare nuovamente il regista algerino, giocatore molto importante in vista della seconda parte di stagione.

Buone nuove anche da Simon Kjaer. Il danese, che sembrava ancora alle prese con i soliti fastidi, si è allenato con il gruppo ieri a Milanello. Possibile chance da titolare in difesa per il classe ’89, al fianco di Tomori. Certo un cambiamento nella retroguardia per la suddetta squalifica di Calabria, con Florenzi che slitterà a destra, Theo Hernandez tornerà a sinistra e l’inserimento di uno tra Kjaer e il giovane Jan-Carlo Simic in tandem con Tomori.

Infine l’ultima indiscrezione che arriva da Milanello è un esperimento di difesa a tre effettuato da Pioli ieri nella seduta d’allenamento. Non è ben chiaro con qualche disposizione, visti i pochi calciatori disponibili tra centrali e terzini. Infatti quest’ultimo resta un tentativo estremo ma poco solido.