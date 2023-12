San Paolo-Milan Legends oggi, quando si gioca: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Stasera in Brasile si giocherà San Paolo-Milan Legends. Ecco come è possibile assistere alla sfida che andrà in scena alle ore 22.00

Riecco le Legends del Milan. In occasione del 124esimo compleanno rossonero i tifosi del Diavolo potranno tornare a gustarsi in azione alcuni calciatori che hanno fatto la storia del club milanese.

I rossoneri alle 22.00 ore italiane scenderanno in campo al Morumbi Stadium per sfidare le Legends del San Paolo. Sarà così Giants Reunion, con Seedorf, Serginho, Costacurta e Panucci, da una parte e Zetti, Cafu e Lugano, dall’altra. Oltre a tanti altri campioni ancora.

Scenderanno, così, in campo ben 7 titoli mondiali, con il Milan che ha conquistato 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup e il Sao Paulo che vanta 2 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.

La partita si potrà seguire in diretta su AC Milan Official App, facendo l’accesso a MyMilan. La Giants Reunion verrà trasmessa LIVE su app, ma anche su YouTube Membership e su Milan TV. Il segnale, però, non sarà raggiunto in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay. A margine dell’incontro, non mancheranno le sorprese con immagini e interviste di alcuni dei protagonisti.

San Paolo-Milan, la soddisfazione di Oettle: “Lieti di abbracciare 32 milioni di tifosi rossoneri in Brasile”

La Giants Reunion è un’iniziativa di Sao Paulo FC, nata da un’idea di FOREVER Sports e organizzata da Octagon Brasile.

C’è chiaramente grande felicità nelle parole di Eduardo Toni, Executive Marketing Director di São Paulo FC: “Sao Paulo e Milan sono accomunati da un legame antico, ricco di grandi storie. Si tratta di due giganti del calcio mondiale, protagonisti di una delle finali di Coppa del Mondo per Club più spettacolari della storia. Oggi, a 30 anni di distanza da quella partita, è un onore accogliere i rossoneri al Morumbi, un tempio del calcio, per questa grande festa”, si può leggere sul sito ufficiale del Milan.

C’è entusiasmo anche nelle dichiarazioni di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan: “Siamo felici e onorati di prendere parte a questa partita insieme al Sao Paulo, con cui abbiamo uno splendido rapporto di amicizia. Non vediamo l’ora di scendere in campo ma, soprattutto, siamo lieti di poter abbracciare gli oltre 32 milioni di tifosi milanisti in Brasile in un grande evento come questo, ricco di storia e di campioni del calcio”.