Tom Lockyer collassa in campo: paura in Premier League

Oggi pomeriggio momenti di paura per il difensore gallese: per fortuna, dopo un po’ ha ripreso i sensi. Match sospeso e non ripartito.

Durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Luton c’è stato un episodio di panico. Al 60′ Tom Lockyer, capitano della squadra ospite, ha avuto un malore ed è crollato a terra. I medici sono subito entrati in campo per soccorrerlo, successivamente è stato portato fuori dal campo in barella.

L’arbitro ha sospeso il match, poi non ripartito. Tutti sconvolti e impauriti per quanto successo al difensore, che successivamente ha ripreso i sensi. È sveglio e vigile, per fortuna. Non è la prima volta che il nazionale gallese sta male nel corso di una partita. È successo anche a giugno a Wembley al termine della scorsa stagione, quando il Luton ha affrontato il Coventry nella finale per la promozione dalla Championship alla Premier League.

Lockyer era stato colpito da un arresto cardiaco e successivamente era stato operato al cuore dopo quell’episodio. Ha avuto il via libera dei dottori per tornare a giocare a calcio. Vedremo nelle prossime ore che tipo di aggiornamenti ci saranno, intanto le notizie arrivate dall’Inghilterra sono positive. Da capire cosa lo abbia portato ad avere un nuovo collasso, serviranno controlli approfonditi. E forse lui dovrà iniziare a pensare che non vale la pena continuare a mettere a rischio la sua salute.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.

We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023