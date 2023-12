Highlights Milan-Monza: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Monza, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato a San Siro, domenica 17 dicembre per la 16.a giornata di campionato

C’è rientrante Kjaer nell’undici titolare del Milan schierato da Pioli contro il Monza, nel secondo confronto in assoluto tra le due squadre in Serie A a San Siro.

Partenza arrembante del Milan che trova subito il vantaggio al 2′ con uno slalom di Reijnders. Superato Carboni, l’olandese entra in area e sorprende Di Gregorio con una conclusione da distanza ravvicinata. Subito avanti i rossoneri che sfiorano l’immediato raddoppio con un tiro di Hernandez su assist di Leao sul quale Di Gregorio si fa trovare pronto nella respinta in tuffo.

Monza, comunque, vivace. Gli uomini di Palladino insidiano la retroguardia milanista ma senza mai impegnare seriamente Maignan. A metà primo tempo, Pioli perde Pobega per infortunio e fa esordire Simic che va a schierarsi nella difesa a tre. Il Milan, pian piano, torna in totale controllo della partita. E’ Florenzi a rendersi pericoloso in due occasioni. La prima con un tiro potente dalla distanza al 27′ che Di Gregorio respinge in angolo. Portiere del Monza che compie un autentico miracolo sul secondo tiro dell’esterno rossonero in area di rigore al 39′.

Incredula la reazione di Florenzi alla parata di De Gregorio che, tuttavia, capitola poco dopo quando Leao si libera in area e serve un assist che l’esordiente Simic spinge in rete in scivolata a porta sguarnita. Gioia incontenibile per il serbo, sommerso dall’abbraccio dei compagni. Avanti 2-0, il Milan prende ulteriore fiducia e Pulisic, nel finale di tempo, spacca la traversa con un fendente a giro diretto all’incrocio dei pali.

Gol Jan-Carlo Simic, assist Leaopic.twitter.com/ogpKZVPu8U — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 17, 2023

Milan-Monza, il secondo tempo

A inizio secondo tempo, il Milan dà l’impressione di poter affondare ulteriormente ma è del Monza l’occasione migliore con Colpani che, al 60′, in una sorta di rigore in movimento impegna Maignan in una grande parata in tutto. Il Milan risponde subito con Giroud che devia al volo, di poco alto sulla traversa, un’imbeccata di Hernandez.

Il 3-0 per il Milan arriva al 72′. Azione pregevole di Reijnders, tocco per Giroud e assist al volo per l’accorrente Okafor che non può sbagliare. La gioia per i rossoneri e lo stesso attaccante svizzero dura pochissimo. Su un cambio di gioco, Okafor si ferma e viene sostituito per l’ennesimo infortunio muscolare, il secondo in un mese per lui.

Gol Okafor, assist Giroudpic.twitter.com/1ZSVvDjRWU — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) December 17, 2023

Nel finale di partita, il Milan sfiora il poker in contropiede con Akpa Akpro provvidenziale nel recupero in scivolata su Hernandez. Finisce 3-0. I rossoneri guadagnano due punti dalla Juve in attesa di Lazio-Inter. Peccato per gli infortuni di Pobega e Okafor che si aggiungono a quello di Musah. Venerdì prossimo, a Salerno, sarà di nuovo emergenza.