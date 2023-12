Infortunio Pobega in Milan-Monza, le condizioni del centrocampista

È durata appena 23 minuti la partita di Tommaso Pobega, uscito anzitempo nella sfida col Monza per un problema muscolare

Da non credere. In una gara che il Milan stava controllando bene, incalanata sui giusti binari dal gran gol di Tijjani Reijnders dopo appena 3′, ecco un altro infortunio a complicare i piani di Stefano Pioli.

Dopo 21 minuti si è infatti accasciato a terra Tommaso Pobega, il centrocampista che era stato lanciato titolare da Pioli anche vista l’indisponibilità di Yunus Musah. Dopo un breve consulto coi medici entrati subito sul terreno di gioco, l’ex Torino ha chiesto il cambio.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema muscolare – l’ennesimo nella sfortunatissima stagione del club rossonero – per il giocatore. Al posto di Pobega, nello schieramento a tre che il tecnico parmigiano aveva lanciato in campo per fronteggiare gli avanti brianzoli, è entrato il giovane Jan-Carlo Simic, il prodotto della Primavera al debutto assoluto con la maglia della prima squadra.