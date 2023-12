Jan-Carlo Simic come Dario: gol alla prima in Serie A con il Milan

Lo strano caso del destino. Anche l’ex difensore Dario Simic segnò al debutto con la maglia del Milan in Serie A, come il giovane serbo oggi.

Oggi è la giornata forse più bella della giovane vita sportiva di Jan-Carlo Simic. Il talentuoso difensore della Primavera milanista si è tolto una grande soddisfazione personale: esordire e soprattutto segnare il primo gol in carriera nella stessa domenica.

Bravo e intelligente il difensore serbo-tedesco a farsi trovare pronto sull’assist secco di Rafa Leao. Il tap-in vincente di Simic ha garantito il raddoppio al Milan e indirizzato il match contro il Monza verso la vittoria dei rossoneri.

Simic è il terzo giocatore della storia milanista con questo cognome ad indossare la maglia rossonera e debuttare in gare ufficiali. Prima di lui altri due difensori: il croato Dario ed il ceco Stefan, quest’ultimo senza lasciare grossi segni nella sua avventura al Milan.

C’è invece una coincidenza incredibile con Dario Simic, jolly difensivo croato classe ’75 che ha giocato nel Milan per molti anni. Anche lui, come il giovane Jan-Carlo, segnò il suo primo gol in Serie A con la maglia rossonera nel giorno del suo debutto milanista. Ovvero il 14 settembre 2002, in Modena-Milan 0-3 con tanto di stacco vincente di Simic su calcio d’angolo di Pirlo.

Non si trattava certo del debutto assoluto in Serie A per Dario Simic, visto che all’epoca aveva quasi 27 anni e veniva dall’esperienza con la maglia dell’Inter. Mentre per Jan-Carlo è stata una doppia prima volta incredibilmente felice e fortunata. Come evidenziato dalla reazione commossa dei genitori.