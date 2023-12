Milan, infortuni a Pobega e Okafor: Pioli dà i primi aggiornamenti

Ancora due problemi fisici in casa Milan durante lo svolgimento della sfida di quest’oggi contro il Monza. Vediamo di cosa si tratta.

Il Milan brilla e vince in casa contro il Monza, in una splendida giornata di sole su San Siro. In questo modo i rossoneri blindano il terzo posto in classifica, ma c’è sempre una pecca da curare per la squadra di Stefano Pioli: i tanti, troppi infortuni subiti.

Nel primo tempo si è bloccato Tommaso Pobega, oggi schierato a sorpresa da braccetto difensivo, fermatosi per un dolore muscolare già dopo il gol del vantaggio di Reijnders. Poi nella ripresa stessa sorte è toccata al neo-entrato Noah Okafor, che pochi minuti dopo aver siglato la terza rete ha alzato bandiera bianca per infortunio.

Le prime sensazioni sullo stop di Pobega, secondo Sky Sport, riguardano un problema all’anca. Dolore in questa parte del corpo, ma andranno effettuati gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Problema invece muscolare per Okafor, che ha sentito tirare la coscia sinistra, zona diversa rispetto a quella dell’ultima lesione subita in nazionale. Anche nel caso dello svizzero serviranno gli esami per capire di cosa si tratta.

“Mi auguro che per Pobega sia solo un problemino all’anca e per Noah solo un affaticamento senza lesione” – ha detto Pioli al termine di Milan-Monza ai microfoni di DAZN.