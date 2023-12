Milan-Monza 3-0, pagelle e tabellino: Simic da sogno, Reijnders il migliore. Maignan ancora decisivo

Le pagelle di Milan-Monza 3-0, i rossoneri tornano a vincere anche in campionato. Reijnders il migliore in campo, esordio da sogno per Simic.

Il Milan torna a vincere anche in campionato dopo il successo in Newcastle in Champions League. Tre gol al Monza di Palladino, che tiene il possesso palla ma crea solo un’opportunità (salvata dal solito miracolo di Maignan). Esordio da sogno per Simic, che entra e segna. Reijnders il migliore in campo con la prestazione più bella da quando è rossonero. Nota negativa: ancora due infortuni. E sembrano entrambi piuttosto seri.

Dopo soli tre minuti il Milan sblocca il risultato a San Siro con la rete di Tijjani Reijnders, la prima in casa e la seconda in campionato. Bella l’incursione palla al piede dell’olandese che entra in area in dribbling e poi batte Di Gregorio. Il Monza entra pian piano in partita e diventa padrone del campo con la solita pulizia in palleggio e trame di gioco ma senza mai impensierire seriamente Maignan. I rossoneri sono sempre pericolosi in ripartenza e intanto arriva il solito infortunio: Pobega. Al suo posto il debuttante Simic, che poi si regala anche un posto nella storia con la rete del 2-0 su assist di Leao.

Nella ripresa il copione è lo stesso e il Milan è pronto lì per colpire in contropiede. Poco dopo l’ora di gioco entra in campo Okafor al posto di Leao ed è proprio lui, dopo una splendida azione sull’asse Reijnders-Giroud, a segnare il gol del 3-0. Purtroppo lo svizzero dopo pochi minuti si accascia per un problema fisico ed è costretto ad uscire: è il secondo infortunio di giornata dopo quello di Pobega.

Le pagelle di Milan-Monza

MAIGNAN 7

FLORENZI 6,5

TOMORI 7

KJAER 6,5 (Dal 67′ BARTESAGHI 6)

THEO HERNANDEZ 6,5

LOFTUS-CHEEK 6 (Dal 67′ BENNACER 6)

REIJNDERS 8

POBEGA 6 (Dal 37′ SIMIC 7)

PULISIC 6,5

GIROUD 6

LEAO 6,5 (Dal 67′ OKAFOR 7)

Milan-Monza, il tabellino

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer (dal 67′ Bartesaghi), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (dal 67′ Bennacer), Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao (dal 67′ Okafor). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adli, Bennacer, Krunic, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati; Akpa-Akpro, Bondo, Carboni V., Ciurria, Machin, Vignato; Marić. All.: Palladino.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 3′ Reijnders, 41′ Simic, 76′ Okafor