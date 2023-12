Milan-Monza, ecco l’attaccante: si gioca il futuro

La sfida che andrà in scena a San Siro alle ore 12.30 sarà importante anche per il futuro. Potrebbero arrivare indicazioni in merito alla prossima stagione

Il 2024 sarà l’anno del bomber. Il colpo non si può più rimandare. Il Milan ha bisogno di un centravanti che superi i venti gol ed è pronto ad investire come si deve.

Il nome in cima alla lista resta quello di Jonathan David, ma sullo sfondo ci sono altri profili davvero interessanti, da Guirassy dello Stoccarda a Gimenez del Feyenoord, passando per Zirkzee del Bologna. Un colpo importante, dunque, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono pronti a farlo. Entro la primavera, inoltre, si capirà come sarà composto il prossimo attacco del Milan.

L’idea potrebbe essere quella di avere tre centravanti a disposizione. Uno di questi dovrebbe essere Olivier Giroud. Salvo clamorosi colpi di scena il francese continuerà ancora per una stagione ad indossare la maglia rossonera del Diavolo. Si sta meritando la conferma come nessun altro e mettere nero su bianco appare davvero solo una formalità.

Milan-Monza, sfida Jovic vs Colombo: il punto della situazione

Per quanto riguarda l’altro posto, attenzione a Luka Jović. Le quotazioni del serbo sono in netta risalita grazie alle ultime prestazioni. L’attaccante ex Fiorentina sta convincendo di partita in partita.

E’ stato più che positivo il suo ingresso in campo contro il Newcastle: è stato protagonista nel gol di Chukwueze, ma nei match precedenti è arrivata anche la rete. Prima con il Frosinone e poi con l’Atalanta. Segnali, come detto, più che positivi che fanno ben sperare. Continuando così una conferma, con rinnovo per un’altra stagione non è certo da escludere.

Il futuro di Jovic potrebbe inevitabilmente cambiare quello di Lorenzo Colombo, che in estate farà ritorno alla base. L’italiano ha lasciato il Milan in prestito, per maturare e farsi le ossa, con l’obiettivo di tornare più forte di prima. Il classe 2002 di Vimercate è un punto fermo della squadra di Raffaele Palladino e con ogni probabilità oggi sarà titolare a San Siro. Fino a questo momento le partite disputate sono state 13, per oltre 900 minuti giocati e tre gol segnati, oltre che un assist. Le reti sono arrivate contro il Sassuolo e con il Verona (doppietta)