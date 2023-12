Milan-Monza, Ibra non ce l’ha fatta: assente a San Siro

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, che sarà assente a Milan-Monza, match in programma alle ore 12.30 a San Siro

Sarebbe potuta essere l’occasione giusta per assistere dal vivo ad una gara del Milan per la prima volta da quando è stato ufficializzato come Senior Advisor del club rossonero, ma Zlatan Ibrahimovic ha dovuto dare ancora una volta forfait.

I postumi della febbre che già gli avevano impedito di essere presente al centro di allenamento di Milanello nella giornata di venerdì, successivamente all’amara ma quasi annunciata eliminazione dalla Champions League, gli hanno impedito di presentarsi a San Siro, dove avrebbe tra l’altro riabbracciato Adriano Galliani, l’uomo che lo portò al Milan per la prima volta.

E’ evidente che si tratta solamente di tempo perché Ibrahimovic non vede l’ora di poter iniziare a dare il proprio contributo sia al mister che alla squadra. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di rivedere il totem svedese campeggiare, col suo carisma e la sua autorità, sugli spalti dell’impianto milanese

Milan-Monza, scelte fatte per Pioli

Chi non ci sarà certamente contro il Monza è Yunus Musah. Il centrocampista americano è stato fermato da un affaticamento muscolare.

Il Milan per precauzione ha deciso di non rischiarlo e di lasciarlo a casa. Andrà capito, adesso, se il giocatore riuscirà a recuperare per la trasferta a Salerno, in programma il prossimo venerdì alle ore 20.45. E’ l’ennesimo stop per problemi muscolari, ma stavolta non dovrebbe essere un problema lungo. Musah nelle ultime gare si è guadagnato il posto da titolare, diventando di fatto un insostituibile per Stefano Pioli, nel centrocampo a tre con Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

Oggi al suo posto toccherà a Tommaso Pobega e Ismaël Bennacer. L’italiano e l’algerino sono pronti a darsi il cambio nel corso della partita. Resta, invece, ai margini Rade Krunic, a dimostrazione che il suo futuro appare sempre più lontano dal Milan. Già a gennaio il bosniaco dovrebbe fare le valigie e salutare il Diavolo. Lo aspetta il Fenerbahce che ha già messo sul tavolo del giocatore un’offerta da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Serve adesso una proposta concreta per il Diavolo, che si aspetta 6-7 milioni di euro.