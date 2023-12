Milan-Monza in diretta, risultato in tempo reale: raddoppio del Diavolo con Simic

Milan-Monza in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 16esima giornata del campionato di Serie A

Tutto pronto per il lunch match domenicale della 16esima giornata della Serie A, che vede il Milan ospitare il Monza a San Siro. I rossoneri vanno a caccia decima vittoria in campionato per provare ad accorciare dalle squadre di vetta. La squadra di Stefano Pioli vuole mettersi alle spalle il ko a Bergamo con l’Atalanta e anche l’eliminazione in Champions League. Inoltre, il Diavolo spera anche di festeggiare al meglio il suo 124esimo compleanno.

41′ – GOL MILAN – SIMIC. Il raddoppio arriva subito dopo con Simic che va in gol all’esordio! Altra giocata fantastica di Leao che si libera sulla destra e mette in area. Il croata è al posto giusto e mette dentro. 2-0

40′ – Grande chance per il raddoppio del Milan con Florenzi che riceve da Leao e scarica di potenza all’angolino. Miracolo di Di Gregorio

35′ – Primo giallo della partita. Ammonito l’autore del gol Reijnders per un intervento pericoloso al limite dell’area

32′ – Si va vivo anche il Monza con un colpo di testa di Andrea Carboni su sviluppi di corner. Maignan blocca senza troppi problemi

23′ – Ennesimo infortunio per i rossoneri. Pobega è costretto ad uscire dal campo: sembra un problema muscolare. Al suo posto entra Jan-Carlo Simic che fa il suo esordio in Serie A

20′ – Il Milan calcia di nuovo verso la porta del Monza. Loftus-Cheek arriva al limite dell’area dopo una bella progressione e lascia partire un destro che viene deviato da un difensore e va in calcio d’angolo

9′ – Altra occasione Milan. Discesa sulla sinistra di Leao che entra in area e serve all’indietro Theo Hernandez. Il terzino calcia da distanza ravvicinata ma Di Gregorio respinge

3′ – GOL MILAN. REIJNDERS – Inizio fantastico del Diavolo! – Azione memorabile dell’olandese che salta tre avversari in slalom in zona centrale e beffa Di Gregorio con un tiro improvviso di punta. 1-0

3′ – Subito grande occasione per i rossoneri con Giroud che gira di testa in area su cross di Pulisic ma la palla va di poco alta

1′ – Partita iniziata

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adli, Bennacer, Krunic, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Carboni F., Cittadini, Donati; Akpa-Akpro, Bondo, Carboni V., Ciurria, Machin, Vignato; Marić. All.: Palladino.