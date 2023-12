Milan-Monza, le formazioni ufficiali: Pioli ritrova Kjaer, anche Pobega dal 1′

Occasione ghiotta per il Milan, che può accorciare le distanze sulla Juve in attesa del posticipo serale tra Lazio ed Inter

Nel lunch-match della 16esima giornata di campionato, il Milan ospita a San Siro l’ambizioso Monza, voglioso di dare un’ulteriore spinta alla sua già lusinghiera classifica. In caso di successo contro i rossoneri infatti, i brianzoli farebbero un grande salto verso il settimo posto in graduatoria, in attesa degli altri match spalmati tra la domenica pomeriggio e il lunedì sera.

L’occasione è però ghiotta soprattutto per il Milan, che deve approfittare del mezzo passo falso della Juve a Marassi e contestualmente tenere il ritmo del Napoli, vincente nel match pomeridiano del sabato contro il Cagliari. Inoltre potrebbero arrivare delle gradite sorprese anche dall’Olimpico di Roma, teatro del posticipo serale di giornata, dove si affronteranno Lazio ed Inter.

Incamerare tre punti contro la formazione di Raffaele Palladino significherebbe guadagnare certamente terreno sui bianconeri e, chissà, rosicchiare anche qualche punto alla capolista.

La gara interna contro i biancorossi chiude una settimana un po’ contraddittoria per il club rossonero. C’è stato l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic come Senior Advisor della società, ma c’è stata anche l’eliminazione, peraltro abbastanza annunciata data la necessità di risultati favorevoli nell’altra gara del girone, dalla Champions League.

Il brodino rappresentato dalla comunque prestigiosa vittoria sul difficile campo del Newcastle – con successivo approdo al Playoff di Europa League – deve essere seguito da risultati positivi anche in campionato. Fosse non altro per mettere a tacere le voci di un possibile allontanamento di Stefano Pioli prima della fine dell’anno solare.

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza: le scelte dei tecnici

Per il match contro il Monza l’allenatore parmigiano recupera Simon Kjaer, assente dalla vigilia della gara col Napoli del 29 ottobre, al centro della difesa. Torna dunque nel suo ruolo naturale di terzino sinistro Theo Hernandez, mentre a destra Alessandro Florenzi sostituirà lo squalificato Calabria. A centrocampo ecco il trio Loftus-Cheek-Reijnders-Pobega, col solito tridente d’attacco composto da Pulisic-Giroud e Rafa Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao

Allenatore: Pioli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola,Carboni; Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo

Allenatore: Palladino

L’arbitro dell’incontro – calcio d’inizio previsto per le 12:30 – sarà Gianluca Aureliano di Bologna , assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al VAR Daniele Paterna di Teramo; AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.