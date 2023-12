Milan, rischio beffa: si inserisce il Bayern Monaco

Il giocatore finito nel mirino del Milan, potrebbe trasferirsi in Germania: piace anche al Bayern Monaco. Ecco tutti i dettagli

E’ caccia al difensore centrale in Casa Milan. I rossoneri sono pronti a vivere da protagonisti la prossima sessione di mercato. A gennaio serviranno almeno due innesti per Stefano Pioli.

Il Milan deve fare ancora i conti con un’importante emergenza, viste le defezioni di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Marco Pellegrino. Ieri è tornato ad allenarsi in gruppo Simon Kjaer, ma è evidente che il tecnico di Parma non possa dormire sonni tranquilli. Servono almeno un paio di colpi: così l’idea, come vi stiamo raccontando, ormai da giorni, è quella di mettere le mani su Matteo Gabbia. Il calciatore, cresciuto nella Primavera del Diavolo, tornerebbe alla base con sei mesi di anticipo, dopo l’esperienza in prestito al Villarreal.

Il Milan, però, vuole provare ad acquistare anche un altro centrale, sfruttando la giusta occasione dalla Premier League. Il profilo che più piace è quello di Kelly, ma servirà aspettare l’estate, visto che il Bournemouth non appare intenzionato a privarsene a gennaio. Attenzione così a Kiwior, sul quale si registra l’interesse anche del Napoli e della Roma, ma serve che l’Arsenal dia il via libera alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Via libera che al momento non è arrivato.

Milan, concorrenza del Bayern Monaco per un obiettivo: il punto della situazione

Più facile che lo conceda l’Aston Villa per Clement Lenglet. Il centrale francese classe 1995 è di proprietà ancora del Barcellona e in Inghilterra sta giocando poco. Ecco perché il trasferimento del difensore in Italia appare molto più probabile, anche a condizioni davvero favorevoli.

C’è da convincere il giocatore, che appare un’opportunità anche per altri club. E’ Mundo Deportivo a scrivere dell’interessamento da parte del Bayern Monaco. Con l’inserimento dei tedeschi, il Diavolo rischia la beffa.

Sullo sfondo restano altre idee, con Geoffrey Moncada pronto a stupire tutti: non è da escludere che tiri il coniglio dal cilindro con un acquisto a sorpresa. Attenzione così a Esteve del Montpellier o Badiashile del Chelsea. Anche in quest’ultimo caso, però, serve che il club inglese apra alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Per il centrale francese, da sempre sul taccuino di Moncada, l’affare potrebbe andare in porto per circa 6-7 milioni di euro.