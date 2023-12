Moviola Milan-Monza, Reijnders andava espulso? L’analisi di Marelli

L’episodio da moviola più discusso di Milan-Monza valutato dallo studio da Luca Marelli, ex arbitro ed esperto analista di DAZN.

Partita piuttosto semplice da gestire da parte dell’arbitro Aureliano quella di questa tarda mattinata. Il Milan ha superato con merito il Monza, che comunque se l’è giocata con energia. Ma il tutto sotto un’aria di correttezza e fair play.

L’unico vero episodio da moviola che ha fatto un po’ discutere in campo è avvenuto nel primo tempo. Ovvero un duro intervento falloso di Tijjani Reijnders, che per la troppa foga ha affossato in tackle l’avversario diretto Roberto Gagliardini. Il centrocampista del Milan ha ricevuto l’ammonizione da parte dell’arbitro.

Il Monza ha protestato chiedendo un intervento più severo, magari un’espulsione diretta, con l’aiuto del VAR. Aureliano è però rimasto della propria idea estraendo solo il giallo. Nel post-partita a DAZN è arrivato il parere da moviola di Luca Marelli, l’esperto analista dell’emittente.

“Reijnders ha preso il pallone e poi il piede è scivolato sopra. L’impatto è piuttosto alto ma il milanista fa di tutto per ritrarre la gamba. Non ci sono gli estremi per un cartellino rosso, giusto il giallo”. Idem per quanto riguarda le lievi proteste su un contatto Tomori-Maric nell’area rossonera: per Marelli il contatto è molto lieve e fa parte del gioco, quindi corretto non considerarlo da rigore.