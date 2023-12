Okafor, la storia Instagram dopo l’infortunio: “Spero non sia grave” (FOTO)

Okafor tramite i social ha commentato il suo ultimo infortunio: la speranza è che non sia nulla di grave.

Milan-Monza è stata una partita che ha ridato il sorriso all’ambiente rossonero per la vittoria ottenuta con il risultato finale di 3-0, ma non mancano le note negative. Infatti, prima Tommaso Pobega e poi Noah Okafor hanno dovuto lasciare il campo per dei problemi fisici.

Stefano Pioli nel post-partita ha spiegato che per il centrocampista dovrebbe trattarsi di un infortunio all’anca, mentre per lo svizzero di un crampo da affaticamento. Ovviamente, bisogna attendere controlli più approfonditi per avere maggiori certezze. Purtroppo, gli infortuni non si placano nella squadra rossonera, che l’altro giorno aveva già perso Yunus Musah per un affaticamento muscolare.

Okafor dopo Milan-Monza: la storia Instagram dello svizzero

Nel post-partita Okafor ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha scritto il seguente messaggio: “Spero non sia grave, solo un piccolo problema al flessore della coscia. Spero di tornare prima possibile“. Poi ha cancellato la storia…

Lo svizzero, autore del gol del 3-0 definitivo, era da poco rientrato da un infortunio muscolare e pertanto deve essere abbastanza frustrato per questo nuovo problema fisico. Un peccato che questi guai stiano frenando la sua prima stagione in maglia rossonera. Nonostante non abbia giocato con continuità, ha comunque segnato 3 gol in 15 presenze. Tutti gol importanti, visto che a Cagliari aveva regalato l’1-1 momentaneo e poi contro la Lazio ha realizzato il 2-0. Oggi ha chiuso la partita.