Pioli: “Facciamo la corsa su noi stessi. Difesa a tre? Volevo tutelare due giocatori”

Pioli al termine di Milan-Monza ha parlato ai microfoni dei giornalisti: c’è soddisfazione per prestazione e vittoria, purtroppo altri infortuni.

Dopo il successo in Champions League contro il Newcastle United, i rossoneri tornano a vincere in Serie A e conquistano 3 punti preziosissimi per la classifica. Dopo il 3-0 contro il Monza a San Siro, il Milan si trova adesso a 5 punti dalla Juventus e a -6 dall’Inter (gioca stasera contro la Lazio).

Stefano Pioli al termine del match ha parlato così a Sky Sport: “Dobbiamo lavorare molto su noi stessi, dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Bisogna alzare il livello e avere continuità. Non era una partita facile, l’abbiamo interpretata bene con grande spirito, generosità e la qualità necessaria. Con tanti giovani, ma questo non è un lavoro mio e che viene da lontano, dalla programmazione fatta nel settore giovanile e quindi dal grande lavoro del club. Ora dobbiamo continuare a mettere in campo partite di buon livello, abbiamo le qualità per farlo“.

Simic, modulo, infortuni e Scudetto: parla Pioli

Inevitabile parlare del debutto con gol di Jan-Carlo Simic: “Un ragazzo giovane che si è presentato con personalità e voglia di aiutare la squadra, siamo molto felici. Lui e noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Dobbiamo continuare a essere determinati e compatti“.

Pioli ha spiegato la scelta di giocare con la difesa a tre: “L’idea era soprattutto quella di tutelare due giocatori. Uno era Kjaer, che veniva da un infortunio e non poteva avere una grande condizione. L’altro era Florenzi, che da tanto tempo non giocava tre partite di fila. Con la difesa a quattro avremmo dovuto lavorare molto considerando che il Monza attacca con cinque giocatori. Volevo tutelare le caratteristiche dei giocatori che avevo in campo. Questa partita dimostra che non è il modulo a determinare, ma come interpreti e affronti le partite“.

Si passa poi agli infortuni di Tommaso Pobega e Noah Okafor: “Pobega sembra un problema all’anca. Okafor forse un crampo da fatica, ha recuperato da poco da un infortunio all’altra gamba e speriamo non sia un infortunio serio“.

Pioli non si sbilancia sulla lotta Scudetto: “Guardiamo noi stessi, dobbiamo fare sempre il massimo e migliorare ogni partita. La prossima sarà difficile contro una Salernitana che si gioca tanto. L’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quatto. Reijnders crede nello Scudetto? I miei giocatori fanno bene a credere nelle loro qualità, ora il nostro prossimo obiettivo è solo la Salernitana“.