Riecco Kjaer: il danese si riprende il Milan

Simon Kjaer è pronto a riprendersi il Milan, ma il futuro sarà complicato da cambiare: il punto della situazione in difesa

Sono passati quasi due mesi dall’ultima partita giocata. Era il 25 ottobre quando Simon Kjaer scendeva in campo per qualche secondo contro il Psg. Prima c’erano stati una decina di minuti contro la Juventus.

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, lo stop muscolare, che ha privato Pioli di una pedina importante in momento davvero complicato.

Oggi contro il Monza Simon Kjaer è pronto a giocare titolare. Non accade dal 30 settembre, in quella circostanza a San Siro, il Diavolo si impose per 2 a 0 contro la Lazio.

Salvo cambi di programma, il danese farà staffetta con Simic, e tornerà così ad essere protagonista con il Milan dopo giorni davvero complicati, in cui è risultato alquanto complicato fare pronostici sul suo rientro. Venerdì, però, Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo e oggi vista l’assenza di Davide Calabria si preparare a giocare, permettendo ad Alessandro Florenzi e soprattutto a Theo Hernandez di riprendersi le proprie posizioni naturali.

Una buona notizia per il Milan, in attesa del mercato di gennaio che dovrà consegnare a Pioli almeno un centrale. Anche se l’obiettivo di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sarà quello di prenderne due viste le tante partite che si giocheranno da febbraio in poi, con il ritorno delle competizioni europee.

Milan, il punto sulla difesa: Kjaer verso l’addio

E’ davvero complicato, in questo momento, immaginare Simon Kjaer ancora con la maglia del Milan al termine della stagione. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e le sue condizioni precarie spingono a pensare che le strade con il Diavolo si separeranno. Solo una seconda parte di stagione davvero da protagonista potrebbe ribaltare tutto, ma al momento è difficile immaginarlo.

Nel frattempo il Milan si prepara a riabbracciare Matteo Gabbia, di ritorno dal Villarreal, con sei mesi di anticipo. Ma attenzione, come detto, alla possibilità di acquistare un altro centrale. La dirigenza rossonera si sta guardando attorno alla ricerca dell’occasione giusta che potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

L’idea Kelly resta calda, ma per l’estate, visto che il Bournemouth non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a gennaio. C’è una picciola speranza, invece, che lo faccia l’Arsenal con Kiwior: il Milan si augura di poterlo prendere in prestito con diritto di riscatto. Attenzione inoltre all’idea Lenglet, che può lasciare l’Aston Villa, visto lo scarso impiego.