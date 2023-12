Simic in gol, la reazione dei genitori è commovente (VIDEO)

Ecco come la famiglia di Jan-Carlo Simic ha accolto il momento del primo gol in Serie A del giovanissimo difensore serbo-tedesco.

Un momento indimenticabile quello vissuto da Jan-Carlo Simic. O meglio, una doppia emozione: quello del debutto in Serie A con la maglia del Milan, nel primo tempo del match contro il Monza, subentrando all’infortunato Pobega.

Poco dopo anche la prima rete da professionista con la maglia rossonera. Molto bravo il 18enne difensore serbo, ma di origine tedesca, a deviare in porta l’assist di Rafa Leao, come un bomber di razza. Un momento che lo stesso Simic nel post-partita ha definito “da sogno, come vorrebbe ogni bambino che ama il calcio”. Inoltre sotto la Curva Sud milanista.

Già virale sui social la reazione dei genitori di Simic, presenti in tribuna a San Siro. Uno spettatore ha immortalato proprio il momento della rete del classe 2005 e l’emozione successiva di papà e mamma Simic, visibilmente commosso. Mani sul volto a coprire le lacrime, con la madre dallo sguardo incredulo. Un momento davvero commovente e di grande sensibilità, visto che a fine partita Simic a dedicato proprio ai suoi genitori questa giornata irripetibile.