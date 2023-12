Troppo tardi per il Milan: è ad un passo dal Barcellona

Sembra che non ci sia più nulla da fare per il Milan nella corsa al talento. Secondo fonti spagnole, il calciatore è ormai ad un passo dal Barcellona.

Il Milan non smette mai di monitorare i giovani talenti emergenti in ogni parte del mondo. E questo grazie alla sua organizzatissima rete di scout capeggiata da Geoffrey Moncada. Il lavoro si è dimostrato oculato e attento negli anni, sempre volto alla ricerca del talento puro ma contemporaneamente ad una netta sostenibilità economica. In tal senso, ha creato parecchio interesse il talento argentino del River Plate di soli 17 anni.

Parliamo di Claudio Echeverri, trequartista classe 2006 definito il nuovo Messi in patria. Effettivamente, ha tutti i colpi del vero campione, e per movenze e giocate la Pulce la ricorda eccome. Se non fosse per la predilizione all’utilizzo del piede destro anziché quello mancino. Ma in Argentina tutti sono sicuri che si abbia davanti un futuro top player. Lo dimostra il fatto che Echeverri ha addosso i più grandi club d’Europa. Non solo il Milan.

La lista delle pretendenti è lunghissima, forte anche del contratto col River Plate in scadenza nel dicembre del 2024. Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Paris Saint Germain, sono tutti club che hanno osservato da vicino il talento classe 2006, che tra l’altro ha trascinato la sua Argentina alle semifinali del Mondiale Under 17. Un club, però, pare sia riuscito a strappare la preferenza di Echeverri. In Spagna ne sono sicuri.

Echeverri, la Liga è vicina

Come riporta il portale di mercato spagnolo todofichajes.com, Claudio Echeverri è entrato prepotentemente nel mirino del Barcellona. Xavi Hernandez in persona avrebbe riconosciuto nel giovane il talento perfetto da aggiungere alla rosa blaugrana, così tanto da aver confermato l’interesse ad ingaggiarlo pubblicamente. Il club di Laporta ha già allacciato i primi contatti con il River Plate, secondo la stessa fonte il patron del Barcellona ha dato il via libera per chiudere l’acquisto. L’incognita adesso rimane una.

Il Barcellona dovrà decidere se aspettare dicembre prossimo e aggiudicarsi Echeverri a parametro zero, o anticipare il suo arrivo all’estate spendendo circa 5 milioni di euro. Anche perché, appare chiaro che il rinnovo con il River Plate ormai sia un’utopia. Nonostante i vari tentativi del club argentino. Da sottolineare che nel contratto del 2006 sarebbe presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. L’idea del River era quella di un rinnovo quinquennale con clausola raddoppiata a 50 milioni. Ma il destino di Claudio Echeverri sembra già deciso. L’Europa, la Liga spagnola sono ad un passo.

Niente da fare dunque per il Milan e per tutti gli altri club interessati. Il Barcellona, forse anche per il pregio di aver avuto Messi come bandiera, ha sorpassato tutti strappando il sì della giovane promessa del calcio argentino.