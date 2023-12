Leonardo Bonucci può tornare in Serie A: lo vuole una big

L’ex difensore di Juventus e Milan potrebbe rientrare in Italia già a gennaio e c’è un ipotesi a sorpresa in Serie A: le ultime

La scorsa estate Leonardo Bonucci ha detto addio alla Juventus e anche alla Serie A, dopo un’intera carriera in Italia. Il difensore campione d’Europa con la Nazionale italiana ha salutato i bianconeri, non senza polemiche, per andare in Bundesliga.

Il classe 1987, che nella stagione 2017-18 ha vestito anche la maglia del Milan prima di tornare alla Vecchia Signora, ha aspettato a lungo una chiamata in Serie A, prima di decidere di accettare la proposta dell’Union Berlino. Il difensore si è trasferito nella capitale tedesca e ha sposato il progetto di un club in crescita negli ultimi anni, che aveva anche la possibilità di disputare la Champions League in questa stagione.

Le cose però non sono andate come Bonucci sperava e infatti l’Union è in grande difficoltà. In campionato la squadra di Bjelica si trova in zona retrocessione ed è poi uscita immediatamente dall’Europa arrivando ultima nel girone di Champions. Il 34enne non ricopre neanche un ruolo da titolare perché ultimamente è stato spesso costretto a fare panchina, e quindi riflette già su un possibile addio.

La Roma di Mourinho pensa al difensore

Il difensore pensa a un ritorno in Italia e si apre una clamorosa pista in Serie A. La squadra interessata al difensore è la Roma di José Mourinho, che ha bisogno di un elemento di esperienza nella retroguardia già per gennaio.

I giallorossi hanno intenzione di muoversi nel mercato invernale per un rinforzo nel reparto arretrato, visto l’infortunio di Chris Smalling e l’imminente partenza di Evan N’dicka per la Coppa d’Africa. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, che spiega che uno come Bonucci potrebbe davvero fare al caso dei lupacchiotti grazie alla sua leadership e velocità di ambientamento in un campionato che conosce molto bene.

Il quotidiano romano spiega inoltre che l’ex Juve e Milan è uno dei vari profili sulla lista del club capitolino. Gli altri sono Arthur Theate, ex Bologna attualmente al Rennes, Pablo Marì del Monza, che i brianzoli cederebbero solo per 4 milioni di euro, e Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo.