Milan e Napoli a caccia di difensori: doppia sfida

Il Mattino riporta novità di mercato cruciali sul Napoli. Il club azzurro ha messo nel mirino gli stessi giocatori seguiti dal Milan per la difesa. I dettagli.

Sappiamo bene quali saranno gli interventi di mercato del Milan a gennaio. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già iniziato a programmare la sessione invernale dei colpi in entrata, rivolta essenzialmente all’acquisto di uno o due centrali di difesa e, se ci sarà modo, di un nuovo attaccante. Ma è per la retroguardia che saranno riservate le maggiori forze. Lecito, dato che Stefano Pioli è rimasto orfano per diversi mesi di Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il primo è stato costretto ad operarsi, il secondo ha invece rimediato una gravissima lesione muscolare. I tempi di rientro dicono che tra febbraio e marzo dovrebbero tornare in campo, ma non c’è una stima certa.

È chiaro che il Milan, il quale dovrà affrontare oltre al campionato l’Europa League e la Coppa Italia, non può pensare di condurre i prossimi impegni con una difesa ridotta all’osso. Al momento, c’è il solo Fikayo Tomori centrale di ruolo a disposizione. Anche se – e ne hanno gioito i tifosi rossoneri – ha debuttato e trovato il gol il Primavera Gian-Carlo Simic, per il quale c’è la grande sensazione di vederlo ancora e ancora in Prima Squadra. Ma un intervento a gennaio appare obbligato.

I profili su cui Giorgio Furlani sta facendo dei sondaggi sono diversi. Ma è venuto fuori un potenziale grosso ostacolo, dato che il Napoli è piombato forte sugli stessi obiettivi per la difesa del Milan, ed è pronto all’assalto a gennaio.

De Laurentiis sfida il Milan: colpo da 25 milioni

Il Napoli, come il Milan, ha messo nel mirino Jakub Kiwior per rinforzare la sua difesa. Parliamo dell’ex Spezia oggi in forza all’Arsenal. Come riporta il Mattino, è il polacco il primo obiettivo degli azzurri per la retroguardia. I Gunners non aprirebbero di certo al prestito a gennaio, ma sono pronti a chiedere 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. È questo fattore che ha frenato, ma non cancellato, l’interesse del Milan. Anche il Napoli, sottolinea la fonte, sarebbe rimasto spiazzato dalla richiesta dell’Arsenal, ma la ritiene comunque una pretesa economica superabile. Per questo è già al lavoro per affondare il colpo.

Ma non è finita qui. Perché se anche il Milan considera Clement Lenglet una seconda scelta di livello, lo stesso sta facendo il Napoli. Il Mattino sottolinea infatti che in caso di colpo a vuoto per Kiwior, gli azzurri sono pronti ad un tentativo per aggiudicarsi il francese del Tottenham (ma di proprietà del Barcellona) attraverso la formula del prestito. Pare sarà scontro di mercato tutto italiano per i due difensori centrali.