@ML – Infortuni Okafor e Pobega, lesione per entrambi: i dettagli

Arrivati gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Tommaso Pobega e Noah Okafor dopo gli infortuni rimediati nel match contro il Monza. Ancora tegole per Pioli.

Il Milan continua a perdere pezzi. Sembrava che la rosa di Stefano Pioli stesse pian piano recuperando ogni suo elemento, al netto degli infortuni muscolari meno gravi. Ma nel match contro il Monza, vinto per 3-0, nuovi problemi hanno riguardato in particolare due rossoneri. Si è prima fermato Tommaso Pobega, sostituito dal giovane e promettente Gian-Carlo Simic. Sul finale di gara è stato il turno di Noah Okafor. Lo svizzero che era subentrato al 67′ minuto del secondo tempo, ed è stato costretto al cambio dopo poco più di 10 minuti. Al suo posto Samuel Chukwueze.

C’è stata subito apprensione attorno alle condizioni del centrocampista e dell’attaccante. A maggior ragione per Okafor, il quale era rientrato da pochissimo da un altro infortunio sempre di naturale muscolare. Nella giornata di oggi, i due rossoneri si sono sottoposti ai consueti esami strumentali e non filtra nulla di buono dall’infermeria di Milanello. Stefano Pioli ha di fronte a sé due nuove pesanti tegole. L’emergenza infortuni non sembra destinata a placarsi. MilanLive.it ha raccolto le ultime su Okafor e Pobega. Di seguito l’esito degli esami strumentali.

Okafor e Pobega, l’esito degli esami strumentali

Poco da fare. Tommaso Pobega si è imbattuto in una lesione di natura muscolare. Per lui, come scrive il referto si tratta di un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. La lesione è meritevole di nuovo controllo fra una settimana e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno. Insomma, l’infortunio non è affatto di poco conto, ed è assai probabile che sia finito qui il 2023 del centrocampista italiano.

Quanto a Okafor. Anche per lo svizzero non è stata scongiurata la lesione. Nello specifico, Noah è uscito dal campo dopo aver avvertito una sensazione crampiforme alla coscia sinistra e, come sottolinea il referto medico, ha riportato una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. Anche lui verrà rivalutato fra una settimana.

Recuperati Sportiello e Pellegrino

Per fortuna, non arrivano solo pessime notizie da Milanello. Stamane hanno svolto nuovi esami Marco Sportiello e Marco Pellegrino. Tali accertamenti hanno confermato la completa guarigione di entrambi dai rispettivi infortuni. Il portiere, ricordiamolo, aveva rimediato una lesione al polpaccio, mentre il difensore una frattura al piede.