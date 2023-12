Quando si gioca Milan-Rennes: date ufficiali dello spareggio di Europa League

Le urne di Nyon hanno decretato che sarà il Rennes l’avversario del Milan ai play-off di Europa League. Scopriamo le date delle gare di andata e ritorno.

Alle ore 12.00 le urne di Nyon hanno dato i loro verdetti sulle prossime sfide delle competizioni europee. Il Milan, lo sappiamo, dovrà affrontare i play off di Europa League dopo il terzo posto nel girone e dunque l’eliminazione dalla Champions League. Sicuramente, c’è rammarico per non esser andati avanti nella massima competizione per club, ma l’Europa League può comunque portare soddisfazione ai rossoneri, intenzionati a dare il massimo per arrivare sino alla fine. Anche perché, questo è praticamente l’unico trofeo che manca nel palmares del club. Uno stimolo in più per dare tutto!

Ebbene, l’urna di Nyon ha decretato che sarà lo Stade Rennais l’avversario del Milan ai sedicesimi. Dunque, il Diavolo dovrà passare dalla formazione di Ligue 1 per conquistare il pass per gli ottavi. Meglio noto come il Rennes, la squadra francese guidata da Julien Stephan rappresenta un avversario abbordabile sulla carta, ma certamente non da sottovalutare. È tredicesimo in Ligue 1 attualmente, e sta lottando forte per scongiurare la retrocessione. Ma sicuramente dopo il cambio in panchina (esonerato Bruno Genesio), la formazione del Rennes sta dimostrando nuovi buoni spunti.

Inoltre, le individualità forti non gli mancano. Basti pensare all’ex Bologna Arthur Teathe o all’ex Roma Nemanja Matic. In attacco spicca invece il nome di Arnaud Kalimuendo, scuola PSG. Il Milan dovrà allora affrontare le gare contro il Rennes al massimo dell’attenzione e motivazione. Testa già a febbraio dunque, quando si disputeranno andata e ritorno dei sedicesimi di Europa League in questione. Di seguito le date del doppio confronto tra Milan e Rennes.

Milan-Rennes e Rennes-Milan: ecco quando si giocano

Il calendario di Europa League dice che sarà per primo il Milan di Stefano Pioli a giocare in casa. Difatti, la gara d’andata dei play off di Europa League i rossoneri la giocheranno a San Siro. Appuntamento a giovedì 15 febbraio 2024, quando saranno i francesi del Rennes a sbarcare in Italia e a sfidare il Milan alla Scala del Calcio. Il ritorno si giocherà la settimana dopo, dunque il giovedì successivo, il 22 febbraio 2024, in territorio francese. I rossoneri saranno ospiti del Rennes al Roazhon Park. Per quanto concerne gli orari, questi sono ancora da definire.

SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE – LE DATE:

Gara d’andata: Milan-Rennes (San Siro) 15 febbraio 2024.

Gara di ritorno: Rennes-Milan (Roazhon Park) 22 febbraio 2024.