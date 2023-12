Seedorf furioso, rissa sfiorata: l’episodio in San Paolo Legends-Milan Glorie (VIDEO)

Seedorf protagonista di un momento di grande nervosismo durante l’amichevole tra leggende di San Paolo e Milan.

Il 16 dicembre è andata in scena allo stadio Morumbi una partita tra San Paolo Legends e Milan Glorie. Un’occasione per celebrare due club internazionali storici nel giorno del 124esimo compleanno del Diavolo. Inoltre, nel 2023 ricade anche il 30esimo anniversario della Coppa Intercontinentale vinta dal Tricolor contro la squadra allora guidata da Fabio Capello. In campo tanti protagonisti del passato.

Non sono mancati alcuni doppi ex come Marcos Cafu, Ricardo Kakà, Marcio Amoroso e Ricardo Oliveira. Alessandro Costacurta ha ricoperto il ruolo di allenatore e giocatore. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 1-1 con i gol di Valber e dello stesso Oliveira, nella ripresa i brasiliani hanno dilagato con la tripletta di Dodò. Risultato finale di 4-1. Una festa che ha vissuto anche un momento di tensione inatteso.

Seedorf arrabbiato: cosa è successo

Infatti, nel finale del secondo tempo c’è stato in intervento falloso di Josuè che ha fatto infuriare Clarence Seedorf. Dopo essersi rialzato, l’olandese si è avvicinato all’avversario e lo ha spinto colpendolo col petto. I rispettivi compagni di squadra sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse.

Josuè al canale ESPN ha commentato quanto successo: “Mi chiedeva di non forzare le entrate e gli ho detto che non doveva preoccuparsi. Ma quello è il mio modo di giocare, non mi sono comportato in maniera scorretta con lui“. Seedorf si è limitato a un breve commento: “Certe situazioni vanno capite. Sarà per la prossima volta…“.

Ma non è finita. L’atteggiamento di Clarence ha attirato nuove critiche dopo che si è rifiutato di risponde a un giornalista che gli aveva chiesto un giudizio sulla stagione del Botafogo (sua ex squadra). Come riportato dal Corriere della Sera, l’olandese ha replicato “Sbagliato, domanda sbagliata” e poi se n’è andato. Anche in mixed zone non ha voluto rilasciare dichiarazioni, neppure sul Milan. Si è concesso per qualche foto e basta.