Sorteggi Champions League: l’Inter pesca l’Atletico, sarà Napoli-Barcellona

Ecco l’esito dei sorteggi di Champions League. L’Inter se la vedrà contro l’Atletico Madrid dell’ex di turno Diego Pablo Simeone.

Il Milan non è riuscito nell’impresa di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La vittoria di Newcastle non è bastata ai rossoneri, che quanto meno si sono presi il terzo posto nel girone e dunque il passaggio ai playoff di Europa League.

Oggi è giorno di sorteggi in quel di Nyon, quartier generale della UEFA. In attesa di quelli che interesseranno direttamente il Milan, arrivano le ufficialità sugli ottavi di finale di Champions. Poco fa l’estrazione dalle urne, con tre squadre italiane protagoniste, ma nessuna di loro come testa di serie.

Non è andata malissimo all’Inter, che ha pescato nell’urna degli ottavi l’Atletico Madrid, squadra insidiosa ma solo quarta in classifica della Liga. Sfida da ex per l’allenatore Diego Pablo Simeone, che ha giocato da centrocampista nell’Inter negli anni ’90.

Meno buono il sorteggio per le altre due squadre di Serie A. Il Napoli se la vedrà nuovamente con il Barcellona, campione in carica in Liga. Gli azzurri hanno già dovuto sfidare i catalani sia nella Champions 2019-2020, sia nell’Europa League 2021-2022, uscendo in entrambi i casi.

Il temibile Bayern Monaco, che non sta però brillando in Bundesliga, sfiderà invece la Lazio. Anche qui un confronto già visto di recente, negli ottavi della competizione europea del 2021.

Gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League